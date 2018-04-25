漢翔釋單 國機最快6月拼裝

2018-04-25 06:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



漢翔董事長廖榮鑫（前排左五）昨天與東台、拓凱等23家供應商完成國機國造釋商簽約。 記者宋健生／攝影 分享 facebook 漢翔去年4月與中科院簽下新式高教機委製合約，經過一年的設計規劃、簽約採購等作業，董事長廖榮鑫昨（24）日表示，6月將開始組裝飛機，2020年6月底首飛應無問題。

配合「國機國造」政策，空軍規劃2017年到2028年編列686億元，打造66架新式高教機，預計明年9月出廠首架原型機，2020年進行首飛。

廖榮鑫說，扣除休假後，到今天為止，研發生產高教機的實際工作天數還剩543天。

漢翔在去年12月6日已完成第一階段委外供應商釋商簽約，昨天為第二階段釋商，共有23家業者簽約，後續還有第三波釋商，整個作業正在緊鑼密鼓地進行當中。

廖榮鑫指出，今年除委外釋商，最重要的工作是把設計圖畫出來，預計6月可同步展開飛機組裝，另外包括彈射座椅、座艙、起落架等系統件採購，也將在今年中陸續完成。

其中，漢翔已於去年底和英國馬丁貝克公司（Martin-Baker）簽約，採購新式高教機彈射座椅系統件。

目前，「台灣航太A-Team 4.0聯盟」已成功輔導100多家廠商，可以參與國機國造計畫，漢翔希望能夠藉由國機國造，進一步強化供應鏈體系，未來可成為國際航太大廠的Tier 1供應商。

展望今年，漢翔在軍用業務方面，預期F-16A/B性能提升案的營收將逐步增長，新式高教機的營收貢獻也將更趨明顯。

漢翔自結3月營收25.83億元，年增7.2%；第1季營收61.96億元、年增4.7%。