佳士得春拍 聚焦趙無極畫作

2018-04-25 06:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



佳士得香港2018年春拍將於5月25至30日舉槌，5月12至13日於台北舉辦預展。佳士得亞洲區總裁魏蔚表示，六至七幅趙無極畫作將現拍場，古董也是本季出挑的拍品；港幣5,000萬元（約新台幣2億元）以上拍品比以往增加，顯示宏觀經濟穩定，富豪的現金流量充裕。

本次佳士得春拍「亞洲二十世紀及當代藝術」最高價為大陸著名油畫家陳逸飛的《麗人行》可望拍出港幣1億元（約新台幣4億元），另外有六至七張的趙無極作品，包括他在1959年創作的《14.12.59》，估價港幣6,800萬至8,800萬元（約新台幣2.72億至3.52億元），以及1958至1970 年創作《10.11.58–30.12.70》，估港幣5,000至7,000萬元（約新台幣2億至2.8億元），都是受藏家注目的拍品。

魏蔚表示，這次春拍推出多張趙無極，亦有朱德群和陳逸飛等人，由於在大陸拍出不錯的價格，也促使藏家拿出拍賣。其中趙無極的拍品先前多半在台灣進出，現在則是回到大陸，是不少藏家都認可的藝術家。

此外，魏蔚指出，本季出挑的拍派板塊為古董，生貨（市場從未出現的拍品）比以往多，「重要中國瓷器及工藝精品」中最高價為美國費布克美術館珍藏的清乾隆鬥彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶，估價為港幣7,000萬至9,000萬元。

由於台灣比較關注近現代的拍品，本次中國書畫則有張大千、吳冠中以及傅抱石的人的作品。

魏蔚說，藏家對於藝術品價格承受能力愈來愈強，尤其對千萬級港幣以上的拍品。五、六年前佳士得成交上港幣上億元的拍品少，有時偶爾只出現一件，但如今億元級拍品愈來愈多，其中港幣5,000萬元以上的拍品更比以往增加。