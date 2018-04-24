文化部長鄭麗君 宣布流行音樂政策五大面向

2018-04-24 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



文化部影視及流行音樂產業局於今（24）日舉行「2018GMA金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節」起跑記者會，宣布今年金曲系列活動正式揭開序幕。文化部長鄭麗君致詞時宣布流行音樂五大面向，也宣告今年金曲系列活動會有嶄新風貌，要讓大家體驗到數位科技與音樂影像跨域結合，也將以強化新世代人才養成為主軸，再造台灣音樂的新銳繁星。

鄭麗君也宣布流行音樂政策五大面向。她表示，文化部的流行音樂政策，總共包含文化金融、文化科技、硬體升級、文化扎根和國際品牌這五大面向，希望透過這五大面向政策，讓台灣音樂成為推動台灣文化內容產業前進的重要音浪。此外，鄭麗君也指出，文化內容策進院預計明年成立，屆時將優先成立流行音樂推動諮詢委員會。

在文化金融方面，投資模式將要再升級，已順利爭取到100億的國發基金，辦理「文化內容投資計畫」，希望透過辦理媒合會方式，廣發英雄帖，帶動更多民間多元資金投入音樂產業，加速投資節奏。

在文化科技方面，一方面正在加速催生區塊鏈的科技應用，另方面也將補助流行音樂的新媒體節目製播，要透過行動支付和跨平台行銷，帶領台灣音樂行銷國際，在台北空軍總部將成立「音像實驗室」。

硬體升級方面，南北流將於今明兩年到位，成為推動流行音樂展演的南北雙引擎；在前瞻基礎建設的預算支持下，將協助地方將現有場館升級，提供給音樂人更多元的圓夢的表演舞台。

文化扎根方面，已經啟動重建音樂史計畫，並推出一系列從國小到高中的「認識流行音樂」輔助教材，及加強體驗教育。在國際品牌部分，即將登場的「金音獎」，將首度結合辦理「亞洲音樂大賞」，並設置南北雙現場，以捲動亞洲創作力，發展成為全亞洲指標性的音樂祭活動，讓台灣流行音樂成為國家文化識別。

影視局表示，今年金曲國際音樂節，延續往年以B2B（Business to Business）媒合商展為策展主軸，辦理「國際論壇」、「商務交流會」、「商展交易中心」及「金曲售票演唱會」等活動，以促成產業間商務媒合，開創新興商業模式，在展示活動方面，將邀請計六家國內外團隊，展示音樂與科技結合的技術，提供音樂更多元的應用面向。另將持續與國際音樂節進行策略聯盟，繼日本、韓國及泰國等國家外，今年將首度新增與瑞典Live at Heart音樂節聯盟。

影視局進一步說明，本年金曲獎在強化新世代人才養成方面，除「金曲講座GMA TALK」將邀請金曲歌王方大同擔任主講，與國內流行音樂科系相關學生分享其創作歷程，今年特別新增辦理「新創發表會」及「GMA Heat金曲星聲代」。至於日前啟動金曲系列前導活動「前進校園產學交流」活動，今年則邀請艾怡良、徐佳瑩、鍾興民、陳宏宇、李焯雄、黃建為、王武雄、迪拉胖等在流行音樂創作領域重量級的音樂前輩親自授課並指導學生詞曲創作技巧，6月2日於台視進行成果發表。