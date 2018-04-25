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孫安佐確定取消聽證會！ 警長證實：律師打算「認罪協商」

古書今贏／實作+驗證 拉高勝率

2018-04-25 05:46經濟日報 劉順杰

新進設備入廠，一位技術員發現爪具未盡理想，主管確認後，決定另外訂製一組。

廠巡時發現，該新購爪具仍放置工具箱內，技術員回答，因為現況暫不影響，且線上作業未完成，不確定何時能安裝，於是告知在旁陪同的主管，必須找一個適合的時間點來安裝測試，不要無限制延遲，才能知道新爪具發揮功能。

技術員在旁表示，「只要」主管交代，他們一定立刻安裝，還提到，變更後會延誤目前的生產進度，所謂找一個時間點安裝，只是「理論」，對他正在進行中的工作沒有幫助。

西元前356年，衛國人商鞅在景監引薦下求見秦孝公，先以「帝道」遊說，孝公聽得昏昏欲睡，被認為胡言亂語（不切實際）；五天後，秦孝公再度接見，商鞅改用「王道」遊說，又遭到指責，直到第三次以「霸道」遊說，總算講到孝公心坎裡，這才獲得肯定。

秦孝公不是不了解「帝道」和「王道」的好處，但是以當時的情勢來說，秦國位於強敵環伺、外交被矮化孤立的處境，只有選擇「霸道」進行富國強兵，才是當務之急。

商鞅被任命為左庶長後，首先推動墾草令，進行農業發展改革，同時獎勵軍功、削弱貴族官吏特權，實行統一的稅租制度，不到五年，秦國在諸多會戰中獲勝，西元前350年，周顯王特派使臣賜予秦孝公霸主稱號，西元前342年，秦太子駟朝見周顯王，秦國從西戎搖身一變為西方霸主。

前述案例中的技術員（或主管），當然有「趕」進度的壓力，但是知道問題在哪裡，也想到方法來解決，卻以現況作理由，來延後改善行動，讓人覺得矛盾。

具敏銳度和積極性的主管，可以從過程中，以既有技術經驗和資源作基礎，發現或找尋更好的作業方式，進行作業優化。經過模擬試驗和驗證，形成更具體有效的經驗，據以評定可行或是不可行。延宕改善行動，等於讓錯誤繼續發生，等到麻煩增生到一個程度，就會變得無法收拾。

試想：訂製新的爪具進行改善，就要確認這個目的是否被滿足，如果因為舊爪具還能用或正在用，或是為了趕作業、拆卸安裝複雜等因素而擔心轉換風險，未計畫性進行確認驗證動作，放任改變點無限延伸，就喪失原本目的。

即使目前的作業不會產出不良品，後續呢？技術員固然沒有權力決定何時該做變更，主管總有決定權吧？即使測試結果和當初預期有出入，至少得到不可行的答案。很多事情沒有變好，不是改變好不好，而是抱著不急（無所謂）的心態。

即使以之前的經驗作推演，缺乏之後的驗證，都只能算推論，惟有經過實作和驗證的理論，才具備參考和遵循價值；當推論和理論只是說說而已，一切都會變成空談，甚至憑空想像，如果能夠具體實踐，才有成功的機會。

改變必定要承受一定程度的轉換風險，如同商鞅變法，在歷經不同的時空環境對象和標的時，仍必須進行調整變動，才能獲得更好的滿足和成效。

（作者是易群企管資深顧問，本專欄隔周三刊登）

農業
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