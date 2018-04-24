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桃機通車周年 A21中壢環北站房市交易最熱門

2018-04-24 11:24聯合報 記者孫中英╱即時報導

桃機通車滿周年，大幅提升北北桃生活圈。台灣房屋今天(24日)發布統計，去、2017年，機場捷運線所屬「桃園市境內13站」房市交易最熱前5大，分別是「環北站(A21)、老街溪站(A22)、桃園高鐵站(A18)、中壢車站(A23)、長庚醫院站(A8)」，5站交易量加總就占市場總量的88%。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，依過去經驗，只要捷運經過路段，多少都對周邊房市發展與房價鞏固具正面效益，桃園機捷各站，民眾搶購房市冠軍是環北站(A21)，環北站位在中豐路與環北路交口一帶，緊鄰海華SOGO商圈與中壢高中文教區一帶，5年內新成大樓平均房價每坪在33至35萬元、與25萬元水準。

台灣房屋中壢捷運直營店店長許瀚文建議，喜歡近捷運且住「純住宅區」的民眾，可選擇中壢市文教區的中壢高中、高商一帶，因為該商圈環境單純，且有公園綠地加持，距商業氣息濃厚的海華商圈只有3到5分鐘車程，區內有中壢新明觀光夜市、光明公園、老街溪步道等，距捷運A21站約800公尺，生活機能便捷度也相當高。

江怡慧表示，機捷向南延伸到中壢車站，預計今、2018年6月全線通車，機捷網路會更完整，對南桃園房市有加乘效益；而桃園首件設定地上權基地案、即位在老街溪段4號用地，位於A22捷運站旁，近SOGO商圈與大同商圈，加上正面老街溪河岸的特殊景觀，營造出具有特色的新驛水岸商圈，因而帶動成交量。

熱度第三名的桃園高鐵站(A18)，台灣房屋表示，因為機捷開通讓許多國內外商務客南來北往更便利，北上桃園轉乘到機場旅客量大幅提高，也帶動購屋買氣。台灣房屋青埔直營店店長彭成貴表示，桃園高鐵地區目前在捷運站A17、A18、A19站周邊社區都頗受購屋客喜愛，自住型買方偏好選擇總價在1200萬~1600萬元「3~4房+1車位」產品，也有不少買方偏好透天別墅型產品，屋齡舊一點也不介意。

根據台灣房屋統計，桃機通車周年，以中壢環北站(A21)房市最搶手。記者孫中英／攝...
根據台灣房屋統計，桃機通車周年，以中壢環北站(A21)房市最搶手。記者孫中英／攝影
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機場捷運老街機捷
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