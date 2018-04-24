雙捷運站房價墜落 這站從8字頭跌到6字頭

2018-04-24 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房仲統計大台北現已通車的捷運交會站，去年房價跌多漲少，扣除台北車站，12個站中，有8個站房價持續下跌，和2015年相比，忠孝新生站均價從8字頭跌到6字頭，跌幅15.5%最重。

永慶房屋資深經理謝志傑分析，捷運交會站擁有雙捷運優勢，過去房價扶搖直上，但隨捷運路網逐漸完整串聯，雙捷運站便利性逐漸被均質化，想住捷運宅的民眾有更多的選擇，買氣分散，加上房市反轉，以往超漲房價也隨之修正。

根據永慶房屋統計實價資料大台北雙捷運站近三年房價走勢，和2015年相比，2016年有9個站房價下跌，2017年買氣雖回升，但多數雙捷運站房價仍持續走跌，東門站、大安站、古亭站、忠孝新生站、南港展覽館站與忠孝復興站都連三年下跌。

其中忠孝新生站2015年住宅均價82.6萬元，2017年平均單價滑落至每坪69.8萬元，房價三年一坪下修12萬元、15.5%，為雙捷運站中跌幅最深的一站。

謝志傑表示，捷運忠孝新生站近年在買方觀望及屋主讓利的氛圍下，房價一路滑落，不過近期買氣已有所回升，過去觀望已久的民眾陸續進場購屋，顯示房價已來到消費者的滿足點。

淡水信義線和文湖線交會的大安站，房價從2015年均價每坪93.7萬元，下滑至今年80萬元，跌幅14.6%，僅次於忠孝新生站，永慶房屋分析，大安站2015年周邊房屋每坪成交單價超過百萬的件數約佔36%，2016年時降至28%，2017年僅剩7%，並且大多成交屋齡30~35年的電梯住宅，單價落在6至7字頭，因此拉低大安站周邊房價。

南港展覽館站近三年跌幅12.6%，排名第三，謝志傑表示，最高喊到一坪百萬的南港經貿軟體園區，2015年、2016年都還有成交7字頭房子，房價也仍守住5字頭，但2017年時幾乎沒有6字頭交易，房價也因此跌破5字頭，至每坪48萬元。