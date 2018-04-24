東森搶攻頂級客層 生鮮業績看增3成

2018-04-24 05:21 中央社 台北23日電



生鮮商品市場潛力大，東森國際旗下虛擬零售事業體東森購物為搶攻節慶送禮與頂級高端消費市場，引進日本皇室御用近江姬和牛，看好將帶動生鮮商品今年業績提升30%。

事實上，日本商品在台灣消費市場一直保持吸引力，去年10月東森購物引進百年歷史的限量醬油，80分鐘就完售共5000瓶醬油；今年1月東森購物趁年菜熱潮引進日本頂級和牛限量組合，節目一開播即每12秒賣出一組、完售300組，顯示無論景氣好壞，民生消費必需品依然是民眾的消費重點，且消費者對於優質食材花錢不手軟。

東森購物今天接受中央社採訪表示，看準生鮮商品市場商機，東森購物從2014年起與「漁季」品牌合作冷凍水產商品，近3年來逐步做出市場規模，2017年已達年營收超過新台幣1.6億元，2018年起預期將達年營收2億元，因此2018年延伸產品線，自日本引進頂級和牛，搶攻高端市場。

東森購物說明，近江牛是日本與神戶牛、松阪牛並列的三大和牛之一，一年只能產出6000頭，其中只有30%、約1800頭被認定為「近江姬和牛」的黑毛母牛，數量稀少，是日本皇室指定御用的頂級和牛。

東森購物看好節慶送禮與家聚商機蓬勃，此次引進近江姬和牛限量組合，預期將帶動生鮮商品今年整體業績提升30%。