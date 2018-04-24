親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

東森搶攻頂級客層 生鮮業績看增3成

2018-04-24 05:21中央社 台北23日電

生鮮商品市場潛力大，東森國際旗下虛擬零售事業體東森購物為搶攻節慶送禮與頂級高端消費市場，引進日本皇室御用近江姬和牛，看好將帶動生鮮商品今年業績提升30%。

事實上，日本商品在台灣消費市場一直保持吸引力，去年10月東森購物引進百年歷史的限量醬油，80分鐘就完售共5000瓶醬油；今年1月東森購物趁年菜熱潮引進日本頂級和牛限量組合，節目一開播即每12秒賣出一組、完售300組，顯示無論景氣好壞，民生消費必需品依然是民眾的消費重點，且消費者對於優質食材花錢不手軟。

東森購物今天接受中央社採訪表示，看準生鮮商品市場商機，東森購物從2014年起與「漁季」品牌合作冷凍水產商品，近3年來逐步做出市場規模，2017年已達年營收超過新台幣1.6億元，2018年起預期將達年營收2億元，因此2018年延伸產品線，自日本引進頂級和牛，搶攻高端市場。

東森購物說明，近江牛是日本與神戶牛、松阪牛並列的三大和牛之一，一年只能產出6000頭，其中只有30%、約1800頭被認定為「近江姬和牛」的黑毛母牛，數量稀少，是日本皇室指定御用的頂級和牛。

東森購物看好節慶送禮與家聚商機蓬勃，此次引進近江姬和牛限量組合，預期將帶動生鮮商品今年整體業績提升30%。

營收皇室
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

醫療、農業 強攻新南向

2018-04-24 00:59

裕隆增資杭州納智捷

2018-04-24 00:59

中油攜手星越 開啟綠色航運新服務

2018-04-24 00:59

管理錦囊／激勵創新 打造金牌團隊

2018-04-24 00:21

商業興觀點／智慧音箱 掀新通路革命

2018-04-24 00:21

管理講堂／以柔克剛 發揮韌性

2018-04-24 00:21

智慧經營／侯西峰…人生四部曲 奠定勝基

2018-04-24 00:21

全球百大創新機構 工研院二度獲獎

2018-04-23 23:20

五輕整廠輸出販售 5國洽談中

2018-04-23 23:08

油價漲不停 戴謙：2周內提新方案

2018-04-23 22:50

中油2艘電推油駁船 高雄港首航

2018-04-23 22:47

求職早鳥有蟲吃 卡位短3個月起薪多7%

2018-04-23 17:22

五輕廠第二階段朝整廠輸出販售努力 戴謙：7月底有結果

2018-04-23 14:58

鳳山房市看漲 建商紛搶建

2018-04-23 14:21

新零售時代 翻轉消費模式

2018-04-23 14:19

中油2艘1999公噸電推油駁船 高雄首航

2018-04-23 14:19

交屋就跌價 這社區轉手9筆全慘賠

2018-04-23 11:57

高密度前五大地區房價仍下跌 業者點出關鍵因素

2018-04-23 11:29

汽車業想像空間大 台廠相關供應鏈無看壞理由

2018-04-23 11:08

台灣大25日測試災防訊息 南部東部縣市入列

2018-04-23 10:52

486先生員工比股東大 打造人均產值四千萬團隊

2018-04-20 10:54

柯達轉型失敗 台灣如何不重蹈覆轍？

2018-04-19 11:40

都更條例＋危老條例＝非常健全的都更制度？

2018-04-16 09:01

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

有錢為何要負債？ 向蔡英文、林佳龍學理財

2018-04-23 09:00

交屋就跌價 這社區轉手9筆全慘賠

2018-04-23 11:57

高密度前五大地區房價仍下跌 業者點出關鍵因素

2018-04-23 11:29

國泰醫前董座蔡萬德驚傳過世 宣告蔡家輝煌第1代結束

2018-04-23 16:42

外商職缺秒殺！ 與本土企業平均月薪差距近2萬

2018-04-23 09:55

因為這原因 洗錢防制評鑑挑中兆豐和中華郵政

2018-04-23 14:15

公股行員求業績代繳牌照稅 財長：不容許代墊行為

2018-04-23 11:31

新台幣午盤收最低 29.50快看到了

2018-04-23 12:30

中山二廠火災 鴻海：財務及業務無重大影響

2018-04-23 10:34

美元指數重登90 新台幣貶近29.50大關

2018-04-23 09:40

鳳山房市看漲 建商紛搶建

2018-04-23 14:21

新台幣重貶1.21角 收29.528元

2018-04-23 16:30

油價漲不停 中油董座：2週內提新方案因應

2018-04-23 15:02

純網銀最快明年成立 曾銘宗批衝擊實體銀行卻無配套

2018-04-23 20:59

刷LINEPay卡繳綜所稅 今年有抽獎但無點數回饋

2018-04-23 16:42

京元電董座李金恭有硬道理 愛鄉、愛土、愛苗栗

2018-04-23 12:19

熱錢撤出…外資大賣股 台幣重貶

2018-04-24 00:40

銀行搶房貸 新承做利率降至1.628%

2018-04-23 18:16

油價連翻漲 戴謙：兩周內會提新方案因應

2018-04-23 16:29

純網銀衝擊實體銀行？ 金管會：日韓市占都不到5％

2018-04-23 10:18

早鳥找工作搶快3利多：薪資高、卡好位、快上工

2018-04-23 15:38

台積電18廠用再生水 陳美伶：符合先進製程所需

2018-04-23 18:16

中碳：越鋼3號高爐點火才配合設廠

2018-04-23 13:14

解決台積南科新廠水電問題 中央成立專案協調平台

2018-04-23 15:54

上海商銀拚年輕客 日韓刷卡回饋3%

2018-04-23 14:11

卡債主權債掛牌 顧立雄不希望國際板債都被壽險業買掉

2018-04-23 10:36

上銀急徵機械技師 開出月薪7.7萬元

2018-04-23 18:49

土城廠祝融 鴻海：無重大影響

2018-04-23 14:19

研調：零組件缺貨 筆電出貨恐衰退

2018-04-23 09:37

勞團赴工總商總抗議 五一號召全民連署「勞權公投」

2018-04-23 11:28

特休假可否只遞延三個月？勞動部：屆期可再延

2018-04-23 17:22

台達電德國參展 秀工控新產品

2018-04-23 14:19

永豐金派曹為實及朱士廷出任銀行董事

2018-04-23 12:21

蘋果平價機連發 緯創先受惠

2018-04-24 00:47

LINE攜手遠傳 推299上網吃到飽

2018-04-24 00:54

永豐金人事異動 曹為實擔任銀行董事代表人

2018-04-23 12:16

京元電擲百億 銅鑼三廠動土

2018-04-23 14:19

純網銀設立6原則 顧立雄明天公布

2018-04-23 18:28

求職早鳥有蟲吃 卡位短3個月起薪多7%

2018-04-23 17:22

3月新承作房貸 暴增157億

2018-04-24 01:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top