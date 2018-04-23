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台北市松山區900戶大停電 台電：饋線故障搶修中

離岸風電二階段遴選 最快4月底公布

2018-04-23 21:14中央社 台北23日電

離岸風電遴選起跑，能源局官員表示，20日第一階段遴選當天已針對3家提案廠商排定序位，2次遴選結果預計在4月底5月初，統一召開記者會公布。

為達成2025年再生能源發電占比達20%目標，政府積極推動開發離岸風電，規劃在2025年前達到5.5GW裝置容量；而為配合基礎設施建置期程，循序漸進推動離岸風電，遴選分為2020年完工併聯的0.5GW及2021年至2025年完工併聯的3GW，遴選完後再採取競價方式，分配2GW併網容量。

第一階段爭取2020年完工併網的3家廠商包括達德能源集團（wpd）、亞泥竹風及合作提案的上緯與麥格理，並已於20日向遴選委員簡報，原訂今天會先告知開發商遴選結果，以便業者準備後續遴選工作。

不過能源局官員向中央社記者表示，20日當天已針對3家提案廠商排定序位，目前正請台電重新檢討電網，考量各案場區位附近太陽光電、陸域風電等，確認可提供併網容量與時程。

官員並表示，第一階段與第二階段提案廠商有重複部分，已請業者續參與第二階段報告，2次遴選結果預計在4月底5月初，統一召開記者會公布。

上緯新能源股份有限公司主導的台灣離岸風電海洋2座示範風機於2017年第一季開始商轉。位於苗栗外海5號、6號潛力場址的海能風場股權結構，為上緯新能源與麥格理(62.5%)、德國EnBW(37.5%)，將申請378MW（百萬瓦）的建置。

達德能源為總部位於德國布萊梅的風力及太陽能開發商，2016併購英華威風力發電集團。達德能源申請2個風場分別在桃園外海的麗威及雲林外海的允能，麗威的360MW期待爭取2021年併網，允能的708MW則是爭取2020年完工商轉。

亞泥竹風離岸風場(4號)位於新竹香山外海，距岸約2至6公里，風場範圍內水深約20至50公尺。風場最大總裝置容量448MW，預計設置56座單機容量為8MW之風力機組。

離岸風電上緯
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