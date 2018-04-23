台中RGB三軌加乘效益 帶旺沿線房市

2018-04-23 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中台鐵紅線、捷運綠線雙雙進入完工倒數，東西向規劃的捷運藍線也通過交通部審查，今年中將進入實質設計階段，「三軌」加乘效益可期，市調指出，近期沿線房市自住、置產買氣持續升溫。

業界指出，未來串連的三軌全面通車後，將有望加速帶動台中東西、南北的市區與外圍平衡發展，加乘效益所而來的人流、錢潮、交通便利性及機能效益，更是前景可期。

據了解，捷運綠線工程進度已超前達76.74%，正火力全開拚今年底完工、試營運，台鐵紅線也預計10月全線完工通車。而捷運藍線上月底代表建設定案的可行性研究報告，也獲交通部審查通過，預計今年中進入實質設計階段。

捷運藍線目前核定東起台中火車站，西至沙鹿車站，主行經台灣大道，規劃共15座車站，最大亮點是與捷運綠線G9市府站共站，形成十字網絡，且未來還有望延伸至梧棲及台中港。

捷運綠線沿著文心路交會台中多條重要道路，包括中清路、台灣大道、向上路、五權西路等，行經北屯、北區、5、7、8期等精華機能區。

其中幾站，又與走東外環，途經有豐原、潭子、頭家厝、松竹、太原、台中、大慶等站的台鐵高架捷運化紅線共站轉乘，終點進入台中高鐵站。

在三軌的人流、錢潮串連下，沿線效益相對加乘，因此隨著各軌道進度報佳音，沿線不動產也倍受看好。

最近，捷運綠線G0、G12站周邊品牌建案自住詢問、買氣高。

北屯近G0站的磚造藝術創作宅「總太織築」，因銷售讓利誠意十足，善於經營住戶關係、舉辦活動織造幸福感建築，成功擄獲許多首購、自住客芳心，開賣至今僅剩1戶。

G12站旁全新落成的遠雄「文心匯」6月即將交屋，目前已近完銷，進入最後銷售階段。

遠雄透露，南屯新案正醞釀進場中，位置就在捷運綠線G12站正對面，將朝中小坪數、34層樓，八期第一高摩天鋼骨大樓規劃；附近熱銷住店案聚合發「湖心泊」，則強打最終席次60坪四房，72坪雙主臥大四房。

而看好捷運藍線開發，將增進海線與市區連結，助益清水、沙鹿等區的經濟、交通、機能活絡發展，近年房市也吸引不少自住、置產客趁房價基期尚低的階段積極搶進。

據了解，清水緊鄰「台中港三井Outlet Park」的「遠雄之星6」，是當地唯一「1」字頭開價，又享有大街廓造鎮環境、多元全齡化公設以及三大延長保固的社區建案，預約已破5成。

另據正心不動產房市資料顯示，2017年沙鹿建物平均單價約比鄰近的西屯、南屯每坪少3至6萬元。久樘開發在沙鹿建案都有不錯成績，建築履歷的工程透明化讓消費者很買單，近期釋出「再遇天鵝堡」捷運店面，規劃40至60坪，詢問者眾多。