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綠色航運服務新里程 中油電推油駁船今首航

2018-04-23 11:37經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

台灣、越南新加坡三國合作，「中油21號」及「中油22號」台灣中油公司兩艘1999公噸大型電推油駁船今日在高雄舉行首航典禮，開啟國內綠色航運服務嶄新的里程。

台灣中油新南向國際合作成績再下一城、因應節能減碳國際趨勢，台灣、越南、新加坡三國合作，由中油委由新加坡船廠打造「中油21號」及「中油22號」兩艘1,999公噸電推油駁船。

而這也是國內500公噸級以上船舶首度改採電力推進系統，船體採雙殼結構，可降低油料外漏污染風險，儲油容量2,700公噸，可服務更大型的國際商船；今（23）日在中油董事長戴謙主持首航典禮後，隨即在高雄港投入船舶加油服務行列，開啟國內綠色航運服務嶄新的里程。

中油指出，這兩艘1,999公噸電推油駁船，在2013年底展開建造計畫，2016年由新加坡TRIYARDS MARINE SERVICE公司得標，每艘斥資約新台幣3億6,700萬元，去(2017)年7月在越南頭頓港舉行命名下水典禮，今年初抵達高雄港。

董事長戴謙表示，台灣5大商港基隆、花蓮、蘇澳、台中、高雄，除了花蓮港之外，中油共有9艘油駁船為船舶服務加油，過去傳統的油駁船是由引擎帶動螺旋槳轉動，新造的電推油駁船則改採發電機發電，供應馬達帶動螺旋槳轉動，因其螺旋槳推力大，最多可減少29%燃油消耗，換算每艘每年最多可減少313公噸CO2排放。

戴謙進一步說，高雄港船舶加油量占全台5大國際商港總發油量63%，首航典禮後，中油這兩艘1,999公噸電推雙殼油駁船將正式於高雄港服役，除了節能減碳，對高雄市政府推行改善高雄港區空氣品質計畫也會有正面效益。

過去油駁船的儲油容量1,550公噸，這兩艘新船各有2,700公噸，並安裝質量流量計，可提供精確的計量，亦可服務較大船舶。全新的電推油駁船將能發揮加油量大且快速的優勢，可望提升運能及加油效率，縮短船舶加油及其停靠碼頭的時間，提高航運經營績效。

台灣中油與越南、新加坡三國合作打造「中油21號」及「中油22號」兩艘1999公噸...
台灣中油與越南、新加坡三國合作打造「中油21號」及「中油22號」兩艘1999公噸大型電推油駁船，今日高雄首航。（圖/中油提供）
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