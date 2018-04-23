高密度前五大地區房價仍下跌 業者點出關鍵因素

2018-04-23 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



永和區 記者游智文／攝影 分享 facebook 這幾年由於少子化因素，人口成為是否影響房價的熱門討論議題，住商機構依據內政部戶政司資料，統計全台人口密度前五高的行政區，去年房價仍全數走跌，並沒有因為人口多，土地少，房價就比較快回穩。

全台人口密度最高前五名行政區，分別為新北永和區、台北大安區、新北蘆洲區、高雄新興區、以及新北板橋區，永和區的房價下跌0.9%最小，高雄新興區下修13%，跌幅最深，大安區跌7%，板橋也下跌5%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台灣地狹人稠，永和區的人口密度曾登國際之冠，這幾年人口密度有減少，但仍為全台榜首，這五個行政區雖然是最多人住的區域，但房價卻也下跌，主要還是受整個大盤影響，且雖然人多壅擠通常生活機能都到位，若沒有新建設疏通或區域市容重整，容易有交通壅塞等問題。

郎美囡指出，五區的跌幅大多不深，永和區的房價最穩，雖然最為壅擠，但永和有中正、永福、福和、秀朗四座橋連通台北市，且生活機能充足、房價低於台北市，許多首購或換屋族買房子多會考量永和區，故在房市向下盤整時，房價相對穩健。

至於跌幅最深的高雄新興區，住商不動產高雄威欣民生加盟店店東常偉倫表示，新興區發展早，近年面臨老齡化的問題，無論建物或人口結構都偏向老化，屋齡大多在35年以上，想要新房子的買方很難在此找到物件，此外，這幾年北高雄的商業性較強，因此店面類物件也屬北高雄較為活絡。