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柳宗理用手思考哲學 設計聖火台到做水壺

2018-04-22 22:38中央社 台北22日電

量販集點攜手日本設計大師柳宗理廚具，再燃主婦鍋具採買欲。當年設計日本札幌冬奧聖火台而受注目的柳宗理，私下嗜穿平價衣，用手思考創作的一只水壺，帶出柳宗理廚具的風潮。

2011年逝世的柳宗理，在日本工業設計界被表彰為文化功勞者，長年都受到日本人的歡迎。日本佐藤商事株式會社從1970年開始與柳宗理合作廚具開發，一般鍋子大概3個月就可以完成，但柳宗理設計的鍋子得要花費1到2年的時間。

工業設計大師柳宗理所設計的鍋具，幾年前就有台灣消費者關注，不惜跨海購買，用行李箱扛回來，如今透過代理商與量販業者的集點活動，讓更多國內消費者領略柳宗理眼中的機能美。

佐藤商事株式會社高級執行董事兼日本洋食器株式會社社長及董事代表小野誠一說，雖然以鋼鐵為主力商品的佐藤商社，最早委託柳宗理的設計是以1972年日本札幌冬季奧運的聖火台為契機，請柳宗理幫忙設計「日本人專用的刀叉餐具」。

他說，雖然刀叉每天都會出現在餐桌上，使用上也很便利，但是總覺得做為一個商品無法傳達人與人之間的「溫度」，只是追求華麗的流行性商品，總是會有厭倦的一天。

小野誠一解釋，柳宗理的創作理念向來重視機能美，希望用手去思考，因為產品製作出來後是人在使用，必須試想人在使用。即便大師如今已不在，依然套用著老師理念，因為唯一不變就是每個人的生活方式。

2012年由河出書房新社出版的「柳宗理」一書中，篇章中提到，長久以來擔任大師事務所及工廠間橋樑的日本洋食器株式會社董事古?之宏下了如此註解「身為上班族的職涯中，可以和柳大師一起工作，可以一起經歷許多商品的誕生，可以說是我人生之作。」

在1980年代與柳宗理合作的古?之宏接受中央社訪問說，「他們就像同甘共苦班的戰友」，最初成功的商品就是水壺，之後有了1997年的單手鍋及廚房工具等商品，歷經10多年開發更多家庭用品及廚房用品系列商品。

古?之宏說，他們是從水壺開始拓展柳宗理設計的商品製作，他一週有幾天都會待在柳宗裡的工作室，一待就是2到3小時。在他眼裡，柳宗理相當「專注、執著」。

古?之宏道出大師創作生活，「自己與柳宗裡認識的時候，當時已經74歲，開啟之後20年的合作」。他卻認為，柳宗理是非常率真起富有溫和機智的老爺爺，就像他到處演講時，往往受到年輕人地喜愛，甚至年歲已大的柳宗理，卻到哪裡都是年輕女孩目光的焦點。

一別柳宗理對工廠端製作的嚴肅、堅持，古?之宏笑稱，柳宗理私下喜歡日本平價品牌UNIQLO的衣服，喜歡自在與機能性，是他對生活中的最大關注。

他還分享一件與大師間的瑣事，有天往常到柳宗理的事務所拜訪某一天，中午時分被詢問「要不要吃烏龍麵」。

他羞赧地接受，一群人在瓦斯爐上用大鍋子烹煮烏龍麵，看著大家一邊閒聊、一邊享用著烏龍麵，雖然是再平凡不過的食材，記憶中卻一直記得是非常美味的。

2011年逝世的柳宗理，在日本工業設計界被表彰為文化功勞者，長年來受到日本人歡迎...
2011年逝世的柳宗理，在日本工業設計界被表彰為文化功勞者，長年來受到日本人歡迎，透過量販集點活動，讓更多民眾知道柳宗理對機能美的追求。（台灣總代理俊欣行提供）中央社
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