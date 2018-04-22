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啤酒媽祖遶境罐印日本皇軍？ 台啤澄清

2018-04-22 21:50經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

台啤近日與大甲鎮瀾宮合作，推出金牌啤酒大甲媽祖遶境限量罐，因造型討喜，甫上市就引發討論熱潮，媽祖信徒紛紛表示「所以這是有喝有保佑的意思嗎？」、「超有創意的產品！哪裡買的到？」隨遶境活動接進尾聲也陸續有網友表示「金牌限量罐上的遶境圖騰疑似日本皇軍上身，有污辱大甲媽祖之嫌」。

對此台啤表示，本次與大甲鎮瀾宮推出聯名限量罐，罐身相關元素均取得廟方授權使用，遶境版紅色點狀圖騰為鎮瀾宮logo，並非日本國旗圖様，也絕未污辱大甲媽祖。

台灣媽祖聯誼會秘書暨設計師詹茗任亦回應，遶境隊伍的系列造型公仔近10年來也陸續使用於每年文化節多項廣宣圖像及延伸授權商品，從未造成誤解；此款金牌啤酒設計在上市前亦有擲筊詢問媽祖意願，獲得媽祖聖筊同意才上市，造成對於部份非熟悉媽祖文化的網友誤解中小紅點為團隊鴨舌帽的鎮瀾宮宮徽因印刷範圍太小所引發的誤會。

對此詹秘書認為媽祖大愛恩澤，透過這樣的跨品牌整合行銷和設計讓更多人了解全球三大宗教慶典之一，也不失為一個很棒學習經驗，尊重各方意見。

本次引發爭議的金牌啤酒媽祖限量罐遶境版，發行數量僅佔另一款保庇款的一半，台啤表示，原本遶境款規劃僅在中彰雲嘉，也就是大甲媽祖遶境所經的四個縣市上市。後來因為通路及信眾反應才更改為全台上架。媽祖限量罐上市以來反應熱烈，本日更因罐身設計引發網友熱議，也算是一種另類的行銷方式。

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啤酒媽祖遶境罐印日本皇軍？台啤: 誤會大了。
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大甲媽祖遶境

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