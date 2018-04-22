世貿中心辦年會 貿協秘書長葉明水推台荷攜手

2018-04-22 21:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



外貿協會秘書長葉明水於本月22日率員出席世界貿易中心協會(WTCA)在荷蘭呂伐登(Leeuwarden)辦理之2018年WTCA年會，與來自35國逾100個世貿中心及60多家企業等超過250位與會代表，分享外貿協會所營運的台北世貿中心成功經驗，並與各國代表交流、開創潛在合作機會。

葉明水去（2017）年4月當選WTCA理事，當選後，除積極參與WTCA會務運作，亦率領外貿協會團隊參與各項WTCA活動，以提升臺灣國際知名度，並協助我商爭取更多海外商機。

今年度WTCA荷蘭年會於本年4月22日至24日舉辦，活動以「互信：國際商業活動的核心」為主軸，規劃各項產業發展趨勢分享交流活動，為世貿中心與所屬的會員廠商創造絕佳的互動平臺。荷蘭近年來致力發展九大重點產業，包括高科技產業、化學工業、生命科學與健康、水資源、農業、園藝、能源、物流與創意產業等。

此次WTCA年會，主辦單位呂伐登世貿中心亦針對水科技、能源、銀髮產業、食品農業與房地產設施等5個領域，規劃一系列採購洽談、展示攤位、工作坊、產業參訪等活動，並鼓勵各世貿中心籌組企業訪問團一同與會，促進產業交流與創造商機。為此，外貿協會亦專門派員前往考察荷蘭產業發展，並與來自荷蘭與全球的世貿中心代表，進行交流。

葉明水表示，本次前往荷蘭，也帶回今年台北國際電腦展(COMPUTEX) InnoVEX展區將成立荷蘭館的好消息。去年荷蘭康斯坦丁王子以StartupDelta推廣大使的身分率領逾20家荷蘭新創廠商赴美國拉斯維加斯消費電子展(CES)期間，貿協藉此機會積極洽邀荷蘭StartupDelta組團來台參加COMPUTEX的InnoVEX展區，後在貿協鹿特丹台貿中心持續努力下，今年荷蘭企業署(Netherlands Enterprise Agency)、安荷芬市智慧港(Eindhoven Brainport)以及新創三角洲(StartupDelta)將帶領15家荷蘭新創企業共同籌組荷蘭館，展出人工智慧、虛擬實境、智慧穿戴、清潔能源、健康及生技、區塊鍊、電子商務等領域。COMPUTEX InnoVEX日益獲國際重視，已是新創企業交流的最佳平臺。