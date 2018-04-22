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Big City街頭音樂節 成為明日之星最佳舞台

2018-04-22 19:26經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

Big City遠東巨城購物中心主辦「第一屆街頭音樂節」，周末在戶外廣場完美落幕，現場不同音樂領域好手相互競演，透過觀摩與共演激盪出各種可能性，吸引逾百位民眾及粉絲隨著音符一起熱血搖擺，掌聲不斷。

今年Big City特別祭出冠軍10萬元優渥獎金舉辦「第一屆街頭音樂節」，提供專業舞台並邀請知名評審給予表演者鼓勵指導。共吸引超過百組表演者報名參加海選，第二階段逾4萬人網路投票，脫穎而出的16組表演者，有自高雄、台南及雲林遠道而來，演出方式五花八門，囊括樂團演唱、民謠彈唱、木吉他、烏克麗麗、爵士鼓、非洲手鼓、到小提琴與吉他的跨界演出，也有參賽者透過充滿創意的水桶鼓演出獨特的打擊樂，搭配幽默的肢體動作，結合聽覺與視覺的強烈表演，讓人印象深刻。

網路票選截止前一刻，各參賽者無不使出渾身解數全力拉票，最終由「西門町小鼓王-李科穎」獲得逾1萬票奪下「網路人氣獎」。

決賽當天，參賽者盡情揮灑自我，藉音樂傳遞正能量，演奏出對人生的體悟。在激烈的競爭下，由「巴奇先生」脫穎而出拿下冠軍殊榮，水桶鼓演出獨樹一幟讓人嘆為觀止深獲評審青睞。亞軍則為網路人氣票選第二名的「光合平原」獲得，完美默契共演吉他演唱，將力量與生命融入歌聲動人心弦。備受矚目的「Wooden Man木頭超人」榮獲季軍，結合烏克麗麗、吉他、Bass改編拉丁及流行歌曲，原木樂器特有音質魅力成功征服評審。

Big City開幕以來舉辦近300場各類型的音樂活動，整個Big City都是他們的舞台，希望不僅為表演者增加曝光機會實現夢想，更營造富有音樂藝術氛圍的購物環境，在民眾消費過程中帶來豐富精采的亮點。

從街頭音樂節開始，Big City今年將有一系列音樂演出，5月「阿卡貝拉人聲音樂節」將首次融入客家元素唱出在地化的「客家阿卡貝拉Hakkappella」，6月「第三屆野餐音樂節」以音樂與美食打造聽覺V.S.味覺的夢幻饗宴，8月更有「國際阿卡貝拉音樂藝術節」，邀請各國大師團以及阿卡貝拉好手一起在8/16-8/20呈獻動人絕美的世界級美聲盛宴。

Big City遠東巨城購物中心主辦「第一屆街頭音樂節」，發給冠軍10萬元獎金。...
Big City遠東巨城購物中心主辦「第一屆街頭音樂節」，發給冠軍10萬元獎金。巨城／提供
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「Wooden Man木頭超人」榮獲季軍，結合烏克麗麗、吉他、Bass改編拉丁及...
「Wooden Man木頭超人」榮獲季軍，結合烏克麗麗、吉他、Bass改編拉丁及流行歌曲，印象深刻。巨城／提供
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「巴奇先生」拿下冠軍殊榮，水桶鼓演出獨樹一幟讓人嘆為觀止，深獲評審青睞。巨城／提...
「巴奇先生」拿下冠軍殊榮，水桶鼓演出獨樹一幟讓人嘆為觀止，深獲評審青睞。巨城／提供
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