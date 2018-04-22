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數位通訊傳播法草案送審 網路直播未來有法可管

2018-04-22 19:27中央社 台北22日電

數位通訊傳播法草案明天將在立法院交通委員會進行審查。近年網路直播節目蓬勃發展，NCC表示，此案宣示數位經濟與網路社會各類行為的應適用法律，依草案架構給予釐清適用。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿表示，數位通訊傳播法草案以維護數位傳輸環境建全為主軸，重點首先是包含網路資源與流量管理的合理使用與資訊揭露原則、數位通訊傳播服務提供者的免責事由，以及商業電子訊息發送等重點規範，以完善數位匯流發展的環境，趨動數位經濟穩定發展，作為後匯流時代各項經濟活動與社會行為的重要支撐。

NCC說，有關各種數位通訊傳播行為，如近年衍生的網路犯罪、個資隱私、散播不實資訊、網路直播節目、使用者自行創作內容（User Generated Content）、侵犯智財權等議題。

NCC表示，各類行為仍須回歸各目的事業主管機關及該行為適用的法律處理，依草案架構並給予釐清適用。

同時，NCC指出，「數位通訊傳播法」草案在連結現有既存法制並補強其不足以因應數位形態法制環境，強化跨產業、跨部會的溝通機制，希望帶動公私部門整體導入網路治理（Internet governance）精神加速實現治理模式。

NCC強調，這項草案是以「網際網路治理」為精神，發展出「公民參與」、資訊公開」、「權利救濟」及「多元價值」等重要核心價值，針對網際網路提供治理模式，在法律上定性為民事責任。

另外，NCC解釋，在條文設計上，避免採公權力行政管制手段干預網際網路的運作及管理，但也揭示確保消費者權益及明示服務提供者責任。

NCC認為，這項草案目的在建立網路世界所有參與者的共同行為指引，可事前降低侵權行為等爭議發生的機會；當爭議發生時，也可適當衡平各個參與者間利益，以求在「網路服務之持續發展」與「網路社會之秩序健全」間取得最佳的平衡。

面對後匯流時代，NCC說，可預見新的商業模式將蓬勃發展。「數位通訊傳播法」草案為基本規範，但除了法制規範的調整，無論是政府、產業或民眾，都需要因應環境變化調整治理思維，進一步帶動國內數位經濟的轉型與發展。

迎向數位經濟與網路社會時代，NCC表示，草案是推動數位轉換的基礎，如獲通過，將可宣示數位經濟與網路社會各類行為的應適用法律，草案架構並予釐清，同時更推動跨產業、跨部會的溝通機制，讓使用者參與網路公共政策的決策，強化跨域治理的決策能力與智慧管理，兼顧網路社會的秩序健全及創新應用服務的提供，具有立法的急迫性。

其中，NCC指出，關於商業電子訊息發送的重點規範更是「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」具體要求項目，因此，這項草案也是參與CPTPP優先法案。

NCC也重申，將積極爭取立法院各黨團對該法草案的支持，配合立法院審議予以溝通說明，儘速使草案完成立法程序。

NCC立法院網路直播

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