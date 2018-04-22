自貿港區減稅 高港招商利多

2018-04-22 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



財政部對自由貿易港區等廠商修改課稅公式，將為高雄港招商打通任督二脈。圖為高雄港。 台灣港務公司／提供 分享 facebook 財政部上周宣布修改對自由貿易港區等廠商的課稅公式，大降具關鍵性的利潤貢獻率從12%降到3%，等於課稅打25折，將為高雄港招商打通任督二脈，同時可為貨櫃吞吐成長產生加持效益，貨櫃三雄陽明、長榮和萬海同步受惠。

台灣港務公司認為，依新法來看，對從事鋼鐵、金屬、機械、零組件、冷凍食品和石化原料業務的業者而言，將大大提升市場競爭力，新訂單大增可期，同時也是吸引外商來台布局的一大利多誘因。

港務公司表示，高雄港自2005年獲准劃設自由貿易港區營運以來，目前作業範圍涵蓋第一至第六貨櫃中心和南星計劃區、中島商港區，面積達519公頃。

在外商爭取方面，陽明子公司好好國際物流與中鋼旗下的中鋼機械合作，2010年獲得全球第二大海上鑽油平台供應商Aker Solutions的組裝業務。成為其亞太發貨中心，最具指標性。

依據財政部對自貿港業者所得稅計算公式，是以營收乘以同業標準淨利率再乘以利潤貢獻率等；其中，當時利潤貢獻率高達100%以上，讓業者無法承受龐大稅負成本，甚至被迫撤資。

業界向財政部反映後，財政部自2015年調整利潤貢獻率，以占高港最大宗的物流倉儲業為例，訂為12%，委外代工業務在50至60%，惟業界普遍認為仍偏高。

歷經近幾年來檢討，上周二財政部進一步修改利潤貢獻率，物流倉儲業由12%降為3%，對外商並刪除在境內購買原物料成本一項，進而降低利潤貢獻率，鼓勵對台廠採購，新法一公布，讓內部大為振奮。