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高雄港閒置土地 重啟開發計畫

2018-04-22 01:02經濟日報 記者吳秉鍇／高雄報導

針對自由貿易港區降稅利多，高雄港打鐵趁熱準備釋出南星計畫區內三塊、合計7公頃土地招商；同時爭取擴大自貿港範圍，包括南星二期42公頃開發，以及增加中島商港區的1.45公頃用地，重新啟動招商。

台灣港務公司指出，由填海造陸打造的南星計畫區第一期占地49公頃，自2014年取得營運許可後，開始招商，目前總共有九家廠商租地、自建廠房，從事鋼鐵、機械、金屬加工、肥料倉儲等自貿港業務。

而該區域現有三塊空地，雖舉辦多次標租作業，但因先前課稅偏高，加上大環境欠佳，一直流標，已閒置多年，目前出現降稅利基，正重新啟動招商。

包括編號A3土地的面積為2.45公頃、編號A9土地的面積為3公頃和編號B2的土地面積為1.8公頃，將以每公頃租金一年75萬元、每公頃管理費一年260萬元作為底價，進行招租甄選，租期20年。

在此同時，南星計劃區並有第二期規劃，占地42公頃，目前進入二階環評，若能獲得通過，未來可進一步開發，提供廠商進駐。

另外，在中島商港部分，現在尚有編號30之3的倉庫和後線土地未納入自貿港圍，經向交通部提出加入自貿港申請，剛獲籌設同意，後續只要行政院核定該案，即可取得營運許可，釋出1.45公頃用地和空間。

自由貿易

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