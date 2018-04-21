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琉璃工房經典代表作 亮相法國古安博物館

2018-04-21 20:11聯合報 記者林則宏╱即時報導

作為法國中央羅亞爾河谷大區即將迎來的文藝復興500週年慶祝活動序曲，由琉璃工房創始人楊惠姍和張毅攜手法國國寶級玻璃藝術大師安東尼‧勒彼里耶，共同舉辦的當代琉璃藝術聯展，當地時間20日晚間於安德爾羅亞爾省省會杜爾市歷史古跡古安博物館拉開帷幕。本次展覽展示了楊惠姍與張毅近20件中大型作品，以及安東尼‧勒彼里耶歷年代表作。

羅亞爾河谷地區被認為是法國文藝復興的起源地，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，而位處其中的杜爾更是法國「藝術與歷史之城」，並保留了「法國花園」的永恆地位。古安博物館是杜爾一座15世紀建築，1941年被列為法國歷史古跡。

對於能在法國文藝復興重鎮舉辦展覽，楊惠姍、張毅說，「來到杜爾這座城市，立即讓我們想到文藝復興，而文藝復興則讓我們想到『人』在世界不斷的尋找自己的意義，而這樣的思考，把藝術帶到了一個新的境界。」

他們希望這場當代琉璃藝術先鋒的對話，能為東西方文化交流架起一座美麗的橋樑，讓世界看見台灣，進而感受中華文化之美。楊惠姍在此次聯展，展出「一朵中國琉璃花」系列作品與「無相」系列作品，張毅則推出「一抹紅」系列作品。本次展覽將持續到8月底。

由琉璃工房創始人—楊惠姍和張毅攜手法國國寶級玻璃藝術大師安東尼‧勒彼里耶共同舉辦...
由琉璃工房創始人—楊惠姍和張毅攜手法國國寶級玻璃藝術大師安東尼‧勒彼里耶共同舉辦的當代琉璃藝術聯展，20日在法國古安博物館登場。（琉璃工房／提供）
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由琉璃工房創始人—楊惠姍和張毅攜手法國國寶級玻璃藝術大師安東尼‧勒彼里耶共同舉辦...
由琉璃工房創始人—楊惠姍和張毅攜手法國國寶級玻璃藝術大師安東尼‧勒彼里耶共同舉辦的當代琉璃藝術聯展，20日在法國古安博物館登場。（琉璃工房／提供）
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由琉璃工房創始人—楊惠姍和張毅攜手法國國寶級玻璃藝術大師安東尼‧勒彼里耶共同舉辦的當代琉璃藝術聯展，20日在法國古安博物館登場。（琉璃工房／提供）
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由琉璃工房創始人—楊惠姍和張毅攜手法國國寶級玻璃藝術大師安東尼‧勒彼里耶共同舉辦的當代琉璃藝術聯展，20日在法國古安博物館登場。（琉璃工房／提供）
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法國國文博物館

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