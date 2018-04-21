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遠雄趙文瑜 攻休閒事業

2018-04-21 01:24經濟日報 記者郭及天／台北報導

遠雄集團今年起投入休閒事業體的資源整合，希望遠雄悅來飯店兩年後第二家飯店營運、花蓮海洋公園力拚損益兩平，據悉，這個改造的重責大任，已交由近年返台、去年起已參與集團休閒事業群運作的創辦人趙藤雄長女趙文瑜。

趙藤雄有一女二子，三年前趙藤雄因弊案入獄時，長子趙文嘉接手營建事業群，擔任遠雄建設等事業董事長，並逐步扛下集團舵手重任，負責金融事業群的次子趙信清，日前因遠雄人壽業務違規、內控缺失，遭金管會解除董事及總經理職務，也因此打亂接班布局。

過去十餘年不在遠雄集團任職的長女趙文瑜，長年在海外發展，近年返國後，以特助身分，低調參與集團休閒事業群的業務。

遠雄包括悅來飯店、海洋公園、遠雄美食、遠雄廣場等事業體，今年以來開始以聯合行銷、聯合採購等方式，逐步整合集團休閒相關資源，可以說是2010年遠雄集團「正名」以來最大規模的集團事業資源整合動作。

遠雄主管表示，目前休閒相關事業群年營業額合計約10億元，相較於營建與金融二大核心事業比重極低，不過希望能透過集團資源整合，帶動業績及獲利提升。飯店事業部分，遠雄悅來飯店除目前的花蓮381房外，第二據點位於高雄推案「The One」預計2020年完工開幕，屆時將規劃253房飯店進駐。

經濟日報提供
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遠雄人壽趙藤雄海洋公園

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