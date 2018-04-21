長榮「總裁專機」 傳賣給成龍

2018-04-21 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



長榮集團創辦人張榮發生前專屬、編號N888YF的「總裁專機」，在張榮發逝世後閒置二年，如今易主，傳出買主是港星成龍。 報系資料照 分享 facebook

長榮集團創辦人張榮發生前專屬、編號N888YF的「總裁專機」，在張榮發逝世後閒置二年，如今易主，傳出買主是港星成龍。

該架總裁專機，當年造價逾新台幣18億元，由波音737-700型進行改裝，是目前該機種在全球最豪華的一架。飛機編號N888YF，當初就是引用張榮發英文名字縮寫而來。成龍接手後編號改為B-00777。根據原有編號N888YF查詢，最近一次飛行記錄是3月27日，上午10時05分從桃園機場起飛，中午12時41分抵達香港。

對於總裁專機出售一事，長榮航空昨（20）日低調證實，該架飛機已於3月下旬售出，基於買賣合約規範，買家及其他相關資訊不便透露。

長榮集團在2003年購入N888YF張榮發私人專機，當年市價5,500萬美元、約新台幣18億元，內裝就花了約1,000萬美元改裝，機上包含臥室、會議室等設備，當時由張榮發么兒張國煒負責監造，但張榮發過世兩年多來，該架專機來已鮮少使用，機齡已達16.3年。

據了解，張榮發的私人飛機為737BBJ，是波音以737-700基礎所製造的商務機。這類商務機通常設置25至50個座位，除客艙外，內部設計有主臥室、淋浴設施的衛生間、會議室、用餐區及生活區。

現今的波音商務機藍本除737外，已擴展至波音777、波音787和波音747-8洲際客機。