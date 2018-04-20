品嘗異國美食 圓山飯店辦俄羅斯美食展

2018-04-20 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



對台灣而言既遙遠又陌生的俄羅斯，擁有繽紛綺麗的文化藝術，其美食則是融合法國與義大利的風味，既自然又可口，台北圓山飯店為推廣俄羅斯美食文化，特於今天起至4月29日舉辦「2018俄羅斯美食文化節」，同時在飯店大廳還有可愛的俄羅斯娃娃及繽紛小市集可以參觀選購。

圓山飯店董事長張學舜表示，俄羅斯每年有三千多萬人次出國旅遊，台灣有青山綠水及陽光沙攤、美食，應有機會吸引俄羅斯旅客到訪，為迎接俄羅斯旅客來台商機，特別舉辦「2018俄羅斯美食文化節」，邀請俄羅斯主廚與舞團，展現炫麗的俄羅斯美食與藝術文化，也讓台灣民眾對俄羅斯文化與美食多一層了解。

圓山飯店指出，俄羅斯食物受西歐影響，逐漸融合法式與義式佳餚特色，發展出口味濃厚、豐富多彩的俄羅斯美饌，俄式佳餚多採用大蒜、洋蔥、魚肉、豬肉、魚子醬、蘑菇即醬果等食材，搭配酸奶、酸黃瓜或蜂蜜等製作種口味的民族美饌。

「2018俄羅斯美食文化節」在台北圓山飯店的松鶴廳展開，凡於活動期間消費午或晚餐，每位成人贈送一杯（50cc）老莫斯科頂級伏特加（Staraya Moskva Vodka），每位兒童（六至12歲）可獲贈大爾查布造型磁鐵一個，而入住優惠住房專案5,000元（雙人）起，即贈送俄羅斯娃娃一組。