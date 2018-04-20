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台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

COFFEE LOVER’s PLANET推出用咖啡環島

2018-04-20 20:46經濟日報 記者李至和╱即時報導

UCC集團旗下COFFEE LOVER’s PLANET推出全球獨家限定的「台灣咖啡嘉年華」，自4月19日至5月19活動期間，由UCC咖啡職人嚴選，完整集結全台八個國產精品咖啡豆，期間限定限量販售，並提供專業體驗講座分享，包含世界虹吸咖啡冠軍楊衣姍、拉花女神林欣盈、以及從韓國特地邀請手沖咖啡冠軍Han Gyeo Re帶來精采的冠軍咖啡風味。

台灣的咖啡文化即是從消費市場養成，再一路推進至產地的發展，因而持續推升台灣精品咖啡文化，以產量來說，或許無法跟全球任何一個主要產區相庭抗禮；然而，以品質來說，台灣所產的咖啡卻以不容忽視的品質在世界咖啡版圖上閃爍，愛喝咖啡的台灣也成為世界極少的咖啡生產兼消費大國。

台灣咖啡豆產季從12月至隔年5月，咖啡莊園常與果樹混種共生，讓台灣咖啡豆自帶產地特殊果香成為一大特色。曾有人盛讚台灣是全世界最幸福的咖啡產區，不但領先亞洲擁有一條龍的咖啡產銷，還將精品咖啡的極究精神落實到咖啡精緻農業。

台灣精品咖啡屢獲國際品質認證肯定，「COFFEE LOVER’s PLANET台灣咖啡嘉年華」挑選台灣精品咖啡，匯集全台高低海拔不同產區：高海拔產區以嘉義阿里山、雲林古坑、屏東三地門為代表，中低海拔產區有台中新社、南投國姓為主，以及太平洋海風產區的花蓮，更囊括日曬(自然醇厚、層次豐富)、水洗(酸味與果香明亮)、蜜處理(醇味濃厚風味佳、酸甜均衡)，不同咖啡後製技術創造風味各有擅長。

咖啡阿里山

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