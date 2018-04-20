台塑投入戒毒公益 更生人回監率降一成

2018-04-20 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ╱即時報導



台塑長期投入監所教化業務，從2006年起由王詹樣基金會陸續與雲林第二監獄、台北監獄、高雄監獄合作，針對毒癮愛滋收容人辦理「彩虹計畫」，提供生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，並搭配「家庭日」活動重建及修補家庭關係，及出獄追蹤輔導多項措施。幫助收容人戒除生理及心理毒癮，同時學習一技之長，讓收容人出獄後順利回歸家庭及社會，以降低再犯罪比率。

由於「彩虹計畫」的成功，2012年再由王詹樣公益信託將計畫往前推展到毒品犯收容人，與雲林第二監獄及高雄監獄合作推動「向陽計畫」（戒毒班），也同樣以課程架構來輔導收容人，其中技職技能訓練開設生命禮儀、電腦軟體應用、手工皂、氣球裝置藝術、皮革雕塑等課程。

王詹樣公益信託主任委員由台塑企業總裁王文淵擔任，他注意到目前社會毒品氾濫問題嚴重，認為每一個染有毒癮的人，背後就是代表一個家庭，如果能夠幫助一個人，就等於是幫助他背後的一個家庭。因此，王總裁將2016年個人獲得港澳台灣慈善基金會第11屆「愛心獎」9萬美元獎金捐贈給法務部矯正署，再由王詹樣公益信託捐助同樣金額，於2017年，擴大在台南監獄、高雄女子監獄及花蓮監獄辦理「向陽計畫」，其中技職訓練課程開設生命禮儀、指甲彩繪、腳底按摩技訓，希望幫助更多收容人。

「彩虹計畫」及「向陽計畫」截至到2018年3月投入經費 超過9,500萬元，共輔導1,918位收容人、其中有626位在受訓期間考取技職證照，已經有1,176位出獄，目前兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低至10%左右，執行成效非常良好。

雲林第二監獄20日舉行「科學實證毒品處遇模式暨家庭支持方案-戒毒班、才藝班成果聯展」，台塑企業暨王詹樣公益信託由台塑公司麥寮管理部副總經理代陳文仰表出席，與矯正署科長劉昕蓉、雲林檢察署檢察長鄭銘謙、雲林監獄典獄長林憲銘、雲林縣衛生局局長吳昭軍、台灣更生保護會雲林分會主任委員涂金助、雲林縣觀護人協進會理事長楊文榮等人觀賞收容人學習成果。