影／VR試車 VIVE FOCUS聯手和泰汽車

2018-04-20 14:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



hTc再推智慧裝置VIVE FOCUS，聯手和泰汽車在國內109家據點，推出「VR安全模擬體驗」，未來顧客試車時，不用真的上路，戴上VR裝置，可以「第一人稱視角」，體驗在夜間山路、高速公路和市區尖峰的駕駛狀況，還可模擬突發的車禍意外狀況，並協助指示如何避免意外發生。