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張榮發造價18億「總裁專機」售出 傳成龍是買主

醫材公會尋找下一階段醫材明星 加強整合MIT產品

2018-04-20 12:34經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

為加速推動國內醫材產品升級與國際行銷，醫材公會理事長洪盛隆表示，醫材公會將在本年度加強整合國產自製MIT產品，預定於2018台灣國際醫療展會以模擬急診室的情境展現國產醫材的實力；在國際市場行銷的推動方面，醫材公會將幫助醫材廠商與新創業者齊全產品鏈，透過串聯國外進口商會的力量，協助國內業者拓銷全球市場。

洪盛隆表示，台灣醫療器材產業出口占比7成以上，在全球醫材出口產值排名第28位，出口金額約600多億元台幣，綜觀台灣醫材產品的出口歷史，早期輝煌的出口產品為不織布、手套、輪椅及病床等，近幾年則轉為以血壓計、血糖機與隱形眼鏡等產品為大宗，但面對全球激烈競爭的嚴峻考驗與挑戰，鼓勵國內業者勇於面對與探討醫材行銷、市場、新創、生技與二代接班的議題，與醫材公會共同合作開創下一階段醫材明星產品。

醫材公會顧問李永川以雃博經營自有品牌國產醫材的經驗分享，回顧過去國內業者代工優勢為超值的產品性價比，未來邁向醫材自有品牌的創新發展，需面對與挑戰的三大能力為開創產品的品牌故事力、提升國際市場競爭力與優化跨國母公司與子公司的經營管理能力。

醫材公會以尋找下一階段的醫材出口明星產品為題舉辦論壇，勾勒更為清晰明朗的醫療器材產業新生態輪廓，並預期下個五年醫材產品發展的黃金曲線應為長照醫材、居家照護醫材、個人醫療與精準醫療等方向。

醫材醫療器材

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