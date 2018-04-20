張榮發造價18億元「總裁專機」售出 傳買主是成龍

2018-04-20 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



張榮發造價逾18億元，編號N888YF的「總裁專機」。 本報系資料照片（記者陳嘉寧攝影） 分享 facebook

長榮集團創辦人張榮發逝世僅2年，今天傳出造價逾18億元的編號N888YF的「總裁專機」張榮發私人專機，近日正在更改塗裝，買主是香港影星成龍，長榮低調指出，該架飛機於3月下旬已售出，基於買賣合約規範，買家及其他相關資訊不便透露。

長榮2003年購入N888YF張榮發私人專機，當年市價5500萬美金、折台幣約18億元，內裝花了約1000萬美金、折台幣約3億元打造，機齡16.3年。機上包含臥室、會議室等設備，由張榮發的小兒子、前長榮航空董事長、現任星宇航空董事長張國煒負責監造，但張榮發過世這2年多來已鮮少使用。