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華航「割肉救子」…虎航轉虧為盈 台灣廉航迎來春天？

恐慌急售減少 台中13區賣壓都降低了

2018-04-20 08:45經濟日報 記者游智文╱即時報導

台中房市賣壓減低，今年4月，15個主要行政區，有13個待售量較去年同期減少。記者...
台中房市賣壓減低，今年4月，15個主要行政區，有13個待售量較去年同期減少。記者游智文／攝影
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最新統計，台中房市賣壓減低，今年4月，15個主要行政區，有13個待售量較去年同期減少，太平、大里、烏日年減幅均一成以上，全市待售量減少約6%、4,500件。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴分析，台中人口去年超越高雄，人口紅利，加上捷運綠線預計今年底試營運，讓投資人吃了定心丸，不再恐慌拋售，待售物件去化速度也加快，賣壓因此明顯降低。

陳傑鳴表示，台中由於重劃區多，建商大量推案，近年房市明顯供過於求，先前房市多頭時，因投資氣氛濃，售屋還不太困難，2014年房市反轉後，買方觀望，手上有較多房子的屋主擔心套牢，競相上網求售，房市賣壓陡增。

去年年中，屋比統計各地網路待售物件，台中高達9萬多筆，名列六都第一，全國百大賣壓社區中，台中即占了33個。

陳傑鳴表示，今年經濟回穩，各地房市買氣回溫，台中房市也明顯好轉，總計今年4月，台中網路待售住宅共6.68萬件，已較去年8月明顯降溫，和去年4月7.1萬件相比，也減少6.4%、4500多件。

各行政區以烏日減少13.9%，減幅最大，其次為太平和大里區，均在1成以上，三大屯區待售量也均減少4.5%~7%。

目前待售量最多仍是西屯區，達1.2萬件，其次為北屯區約一萬件。

屋比另外統計主要行政區開價，隨賣壓減少，屋主心態有轉硬跡象，西區平均開價上升3.9%最多，其他包含推案量較大的三大屯區、太平、大里、烏日等區域，房屋開價都出現微幅上揚，整體開價上升2.5%。

住商不動產企研室表示，台中去年第1季議價率約19%，今年第1季降至15%，平均銷售天數去年第1季109天，今年第1季降至96天，顯示買方購屋意願高，即使屋主未再大幅讓價，仍能持續成交。

儘管如此，陳傑鳴表示，目前台中仍有6萬多筆待售屋，壓力仍不小，屋主心態不宜過度轉強，以免錯失售屋機會。

資料來源：屋比超省房屋比價平台
資料來源：屋比超省房屋比價平台
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