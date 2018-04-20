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高溫上看32度！ 吳德榮：一直熱到下周一

創新思維／用創意滿足情感需求

2018-04-20 05:50經濟日報 彼得．賽克（Peter Zec）

在過去一年中，當我讀到討論歐洲、北美洲家具設計趨勢的文章時，我總會觀察到「幸福」這個詞。幸福似乎已經成為我們設計居所的先決條件和想達到的效果，以及現代人生活中的附加價值。

一方面來說，這種正面的感受和溫暖舒適緊密連結，透過特定顏色或造型的家具、家飾品，或是新舊材質和結構風格混搭而營造出這種氛圍。

另一方面，想打造幸福感，得仰賴深具魅力或顏色鮮明、誇張的產品，善用具懷舊感的普普美學或媚俗元素。

毫無疑問的是，思考這樣的趨勢時，不可忽視廣告行銷對於社會中特定轉變所做出的回應，並創造一種在基本需求之外的渴望。例如，我現在還是可以坐在一張已經用了十年的椅子上。

在這項觀察中，情感因素對設計產生了巨大廣泛的影響更令人感興趣。我現在可以斷言，優質設計總是能帶來滿足感，以及幸福感。

毫無疑問，產品確實能讓我們有幸福的感受，前提是這項產品能用本身的使用形式來說服我們。產品所代表的是一個特定問題的最佳解決方案，能讓我們的生活變得更有品質。但是，設計精良的產品不僅要在實用性上說服使用者，還必須誘惑消費者、回應大眾不斷改變的需求，這些需求更是會隨著科技、經濟或政治的變化而改變。

舉例來說，大眾需要在私人空間獲得幸福感，可以解讀為在職場上所承受的壓力增加，或因為時勢艱難使人倍感焦慮。

如果我們繼續研究家具、家用產品、室內設計元素和家飾品這個領域，就會發現這個領域的設計之所以呈現現在的樣貌，並不單純是出於實用性。產品外觀形式通常是最重要的部分，而非特殊的實用性。

咖啡壺為例；咖啡壺的設計並不只是滿足沖咖啡的功能，不像是只為了完成某個工作而打造的工具或機器。咖啡壺使用完畢之後，可能會擺在架子上，所以產品外觀應該賞心悅目，這個道理也同樣應用在架子、沙發、桌子上。

顯然，日常生活用品的重點不僅止於產品本身的功能性，情感元素同樣重要。

這樣的例子不勝枚舉，涉及的領域除了生活和休閒用品之外，也已經滲透了我們生活的各個層面，因為人有一種基本需求，希望被具有科技與美學品質，代表成功象徵的產品圍繞。因此，用創意滿足情感需求顯得格外重要，因為這能影響消費者的購買意願。

至少看在這一點上，設計師在設計產品時，就該試著讓產品盡可能地引發消費者的正面情感、讓消費者感到幸福。

對於我們獨自一人時會使用而且天天使用的產品而言，這一點再貼切不過。

我們的確可以完全從實用性、產品原本就有的用途出發，來檢視整個生活，但是這樣可能無法激起對生活的熱情，因此，成功打造美學與科技兼具的產品，才能讓出於理性的實用價值，確實傳達感性上的吸引力。

（作者是德國紅點設計獎創辦人暨執行長）

紅點設計獎咖啡情感

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