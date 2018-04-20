焦點人物／「建生兄」爆紅 見證台商實力

最近的「蕭習會」上，中國大陸國家主席習近平與台灣代表團會見，習近平主動點名台灣團成員之一的冠捷科技集團總裁宣建生，熱情稱呼他為「建生兄」、「我們是老朋友了」，宣總裁頓時成為與會台商的焦點人物，顯見兩人交情匪淺。

打造全球LCD霸業

宣建生成為習主席最熟悉的台商，其來有自。1992年習近平在福州擔任市委書記時，和宣建生長談了一個晚上解決建廠的種種問題，最後促成宣建生決定在福州福清建廠。

在福清建廠過程，受到習近平支持及協助，由於福建是冠捷事業起飛的福地，締造出全球最大液晶顯示器製造王國，2017年總出貨量高達6,450萬台，兩人因而有著長期情誼、惺惺相惜的特殊感情。

師大附中、成功大學電機工程學系畢業後，宣建生留學美國。1971年，獲得波士頓大學系統工程碩士學位，1974年，獲得布魯克林理工學院系統工程及工業管理博士，有「宣博士」的美譽。

宣建生領導的冠捷，是福清出口金額最大、更是繳稅貢獻有力的台商，主要產品包括液晶顯示器、液晶電視、手機平板及其他顯示產品，擁有福清、廈門、武漢、北京、青島、北海、咸陽及海外共12座工廠；去年集團營收約96億美元，全球員工近3萬人。

推動兩岸文教科技

冠捷總部在新北市中和，也是研發及採購的大本營，一年對友達、群創、華映等面板、零組件採購金額超過新台幣千億元。生產基地則以大陸福清等地為主，他是最早進入福建投資的台資企業之一，公司也在香港掛牌。

回顧冠捷的中國首廠落戶於福清，一晃眼已有27個年頭，宣建生除克盡本業責任之外，更致力於推動海峽兩岸間，經貿、文化、科技、教育等交流與合作活動。多年來對於兩岸青年學子的青創、就業、教育學習與文化交流不遺餘力。

他說：「出生於福建，所以被取名為建生。」熱愛推動兩岸學子交流，搭建「冠捷橋」，促成兩岸多校的國小師生互訪；造訪冠捷福清廠、廈門廠的兩岸與新疆的小孩子們，均暱稱他為「宣爺爺」。

近期，「關愛與融合第4季、揮愛寶島」將於5月2日在新北市舉辦，此次以兩岸四校樂樂棒球友誼賽為主題，用愛深入融合兩岸教育與文化。

對產業脈動很敏銳的宣建生認為，在現今AI（人工智慧）的新趨勢發展下，冠捷的業務範圍也觸及AI相關領域，諸如專業型和服務型機器人的設計和製造，未來還包括醫療機器人等。

天道酬勤 自我期許

他強調，AI的發展將為下一世代帶來深遠的變革和影響，現今更加大了冠捷研發團隊對新產品的推出均能與智慧化、互聯網等方向做結合，以期推出更高附加價值的產品迎向市場，創造下一波業績成長的動能。

宣建生以「天道酬勤」為座右銘，這四個大字請專家用書法完成，表框在辦公室內，勉勵自我以及期許員工都能夠認真在崗位上工作。他認為，上天偏愛勤奮的人們，付出的努力會有所回報。