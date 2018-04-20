高績效企業／變革…愈快愈好

2018-04-20 05:50 經濟日報 顏長川



在千變萬化的年代，唯一不變的真理就是「變」。

一般人面對變革有三種心態 : 一是「以不變應萬變」，總認為萬變不離其宗。二是「以萬變應萬變」，也就是隨機應變的意思。第三是「不變也要求變」，主動積極破壞性創新。對內外在環境敏感的變革者需先有「急迫感」開動，然後猛踩油門一再「加速」，最後達到「超速」變革的境界。

據專家統計，70%以上的公司進行大規模的一次性變革都失敗，而一開始就能變革成功的公司低於5%，其中最主要的差別在於敏感度、急迫感和速度差。

約翰．科特（John P.Kotter）人稱變革大師，他是哈佛商學院松下幸之助領導學講座榮譽教授，被視為領導力與變革領域的世界級權威。近年來，他和科特國際顧問公司協助公私無數組織建立雙營運系統（dual operation system）；無論對股東、顧客、員工或各個產業，雙營運系統可說是21世紀持續成功的關鍵；可以分成下列三點來學習：

一、兩大營運系統：每個組織都必須兼顧快思x慢想的能力，用既有管理的「科層系統」維持營運，再加上如同新創團隊的「網路系統」，發展出新機會的「雙營運系統」，以推動成長與加速策略執行。

二、五大核心原則：建立雙營運系統的組織，必須謹守五大核心原則──大家一起來、使命感、心腦並用、領導>管理、網路>科層；一群變革推動者加上一大票志願軍，懷抱感性和熱情，衝著理性和金錢，領導再領導有機組織，變革一定能成功。

三、八大加速器：網路系統的八大加速器──建立急迫感、打造領導團隊、變革的願景和策略、吸收志願軍、排除障礙與展開行動、慶祝短期戰果、持續加速、導入變革；可以讓組織避開威脅、抓住機會，同時交出漂亮的營運數字。

《超速變革》於2015年5月發行，探討變遷時代下的全新策略，組織如何以靈活及創意快速因應策略挑戰，把握稍縱即逝的機會；雙營運系統的特色和風險、如何建立的具體步驟和帶來的驚人效應等，都用實際案例來說明，大家都希望有一個「最佳實務」來複製。其中有三個觀念是必須要注意的：

首先是「快思/慢想」。諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼(Daniel Kahneman)把頭腦分為兩個協同系統，其中一個偏向感性（快思），可以創造速度和靈活；另一個偏向理性（慢想），可以創造可靠和效率。

其次要「甩開競爭/有效聚焦」。成功企業創業階段的架構是網路系統，隨著組織成熟，自然而然發展成科層系統。因此，網路系統會讓企業不忘初心，甩開競爭，勝過對手；也會讓變革參與者有效聚焦，只著重在符合重大機會、與變革策略有關的行動上。

第三為「不停斷裂/持續成功」。變化的數量正以指數方式增長，有愈來愈多的變化以愈來愈快的速度來襲，這是一個不停斷裂的時代；數據變得愈來愈巨量，不能再只靠天縱英明的幾個人的直覺因應；有設立策略規劃部門且敢運用企管顧問的外腦的企業會持續成功。

任何一家企業必須很嚴肅地自問下列這些問題並完整評估：

相關外在變化的強弱？內部變革需求的強弱？需要改變企業文化嗎？ 有近期強化科層系統的經驗嗎？已經執行的變革策略為何？評估眼前風險的高低？如果這些問題的答案都已心知肚明，那麼「請趕快進行變革，愈快愈好」。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）