證交所出席AOSEF上海年會 行銷台股

2018-04-19 20:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



深化國際連結，推廣台股優勢，台灣證券交易所董事長許璋瑤15日至17日率團赴上海參加亞洲暨大洋洲交易所聯合會（Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation，AOSEF）年會，藉由交易所國際組織平台，提升話語權。

證交所指出，AOSEF由東京證交所於1982年發起，1990年成立，證交所是創始會員之一。

目前AOSEF共有18家會員交易所，包括孟買、河內、胡志明、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、上海、深圳、台灣、泰國、印度國家交易所、櫃檯買賣中心及中國全國中小企業股份轉讓系統（新三板）等，其中九家為「新南向政策」目標國家交易所。每年證交所首長皆帶隊參與，藉此平台與亞太地區交易所洽談合作，提升台灣國際地位。

證交所今年在專題討論，分享台灣推動公司治理、企業永續發展及ESG成果，並簡報台灣資本市場發展情形，向各國與會者分享證交所提振成交量狀況、蓬勃的ETF市場及資訊科技發展，另也就交易所在國際合作進展分享，行銷台灣市場，吸引與會交易所交流互動，探討雙邊合作。

證交所並期望，透過此平台與馬來西亞交易所雙邊會談，洽談雙方共同行銷的合作規劃，同時了解星馬通進度，另與泰國證交所會談，就投資人教育互相了解及學習。