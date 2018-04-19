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離岸風電遴選明登場 擬月底公布結果

2018-04-19 21:00中央社 台北19日電

離岸風電遴選開跑，經濟部明天將舉行首場遴選作業，角逐2020年完工併聯的3家廠商先爭取0.5GW容量，下週再進行2025年前完工併聯的3GW遴選作業，預計在月底一併宣布遴選結果。

為達成2025年再生能源發電占比達20%目標，政府積極推動開發離岸風電，規劃在2025年前達到5.5GW裝置容量；而為配合基礎設施建置期程，循序漸進推動離岸風電，遴選分為2020年完工併聯的0.5GW及2021年至2025年完工併聯的3GW，遴選完後再採取競價方式，分配2GW併網容量。

能源局表示，目前爭取2020年完工併網的3家廠商包括達德能源集團（wpd）、亞泥及合作提案的上緯與麥格理，其中亞泥案場同時參與2020年及2021至2025年完工併聯遴選，wpd及上緯也分別有其他案場參與下週遴選，因此能源局會在23日先告知開發商遴選結果，以便業者準備後續遴選工作。

參與2021年至2025年併網開發商包括北陸電力（NPI）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、亞泥、台電、沃旭、中鋼、wpd、力麗，以及合作提案的上緯、麥格理，將分別在27、28日報告。

能源局官員表示，目前預計在4月30日召開記者會，統一對外公布遴選結果；待6月完成競價作業後，能源局預估將在7月統一與廠商簽訂行政契約。

離岸風電亞泥上緯

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