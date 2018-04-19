華信航空金門自由行2天1夜 3,000元有找

2018-04-19 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



春暖花開正是前往金門旅遊的好時機，華信航空每日飛航台北－金門6班、台中－金門四班，是隨時規劃到金門旅遊最便利的選擇。配合春季旅展促銷，華信航空特別推出「金門春季旅展搶先GO」促銷優惠，二人同行2天1夜只要2,999元起，最超值的金門套裝行程，經濟又實惠。

即日起至6月30日止，搭乘華信航空班機前往金門，就可享有買機票送住宿的特惠專案，包括入住金沙大地渡假酒店2天1夜2,999元起、3天2夜3,999元起；或入住市中心IN99精品旅館3天2夜只要4,552元起。旅客若想體驗奢華的離島渡假風情，歡迎搭乘華信航空班機到金門，搭配金門唯一五星級昇恆昌金湖渡假酒店，3天2夜只要5,888元起。

金沙大地渡假酒店粉嫩繽紛的歐風城堡建築外觀，營造出夢幻悠閒的渡假氛圍，吸引許多旅客入住體驗。金門著名IN99精品旅館座落於金城鎮中心精華地帶，交通地點佳、旅客在金門吃喝玩樂都便利。昇恆昌金湖酒店則緊鄰小太湖，是金門首座國際級觀光酒店，分為免稅購物商場與旅館兩大建築體，是金門旅遊購物最佳選擇。

華信航空金門春季旅展搶先GO特惠，除機票搭配頂級住宿饗宴外，金門的特色戰地史跡、人文風貌、古蹟建築及自然生態等，都非常值得細細品味。旅客參加華信假期金門遊，可走訪經典金門景點、品嚐金門在地美食、感受金門獨特的戰地風情，一次體驗金門全部風貌。