新航與勝安航空宣布 與斐濟航空進行航班聯營

2018-04-19 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



新加坡航空、勝安航空與斐濟航空宣布，三方已完成簽署航班聯營協議，將以新加坡為樞紐，提供亞洲與歐洲的十個航點與斐濟之間更方便的航班銜接。

根據此一協議，新航與勝安航空的旅客將可搭乘斐濟航空往返新加坡與楠迪（Nadi）的直飛航班，也包括斐濟航空自2018年4月4日起推出的每周第三個航班。

旅客們也可以利用往返楠迪與斐濟首府蘇瓦市（Suva）、拉巴薩（Labasa）與薩武薩武（Savusavu）等三個斐濟國內航點的聯營航班。

另一方面，斐濟航空的旅客也將得以利用新航與勝安航空營運的航班，前往位於中國、德國、日本、南韓、泰國與英國的航點。

新航市場規劃資深副總裁陳凱平表示，很高興能與斐濟航空達成新的協議，將美麗的斐濟航點納入新航與勝安航空的航班聯營網路，而這也是新航持續擴展觸角以提供旅客更多旅遊選項的另一個實例。

斐濟航空董事總經理兼執行長Andre Viljoen表示：「我們很開心能與新航及勝安航空簽署此一航班聯營協議；藉此得以利用新航集團的全球銷售網路，大幅增加我們在亞洲與歐洲的足跡，而其中某些城市更是首次出現在斐濟航空的飛航網路中。我們有信心此一航班聯營協議，可以讓更多的國際旅客體驗到斐濟乃至於整個南太平洋地區的風光美景。」

此一航班聯營協議經呈報主管機關取得核可後，機票將透過各種訂票管道陸續開始販售。