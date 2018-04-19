親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨／大巨蛋移樹延宕 遠雄反擊：北市府自己移

就服法修法禁「薪資面議」 未達4萬元職缺須公開薪資

新航與勝安航空宣布 與斐濟航空進行航班聯營

2018-04-19 17:27經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

新加坡航空、勝安航空與斐濟航空宣布，三方已完成簽署航班聯營協議，將以新加坡為樞紐，提供亞洲與歐洲的十個航點與斐濟之間更方便的航班銜接。

根據此一協議，新航與勝安航空的旅客將可搭乘斐濟航空往返新加坡與楠迪（Nadi）的直飛航班，也包括斐濟航空自2018年4月4日起推出的每周第三個航班。

旅客們也可以利用往返楠迪與斐濟首府蘇瓦市（Suva）、拉巴薩（Labasa）與薩武薩武（Savusavu）等三個斐濟國內航點的聯營航班。

另一方面，斐濟航空的旅客也將得以利用新航與勝安航空營運的航班，前往位於中國、德國、日本、南韓、泰國與英國的航點。

新航市場規劃資深副總裁陳凱平表示，很高興能與斐濟航空達成新的協議，將美麗的斐濟航點納入新航與勝安航空的航班聯營網路，而這也是新航持續擴展觸角以提供旅客更多旅遊選項的另一個實例。

斐濟航空董事總經理兼執行長Andre Viljoen表示：「我們很開心能與新航及勝安航空簽署此一航班聯營協議；藉此得以利用新航集團的全球銷售網路，大幅增加我們在亞洲與歐洲的足跡，而其中某些城市更是首次出現在斐濟航空的飛航網路中。我們有信心此一航班聯營協議，可以讓更多的國際旅客體驗到斐濟乃至於整個南太平洋地區的風光美景。」

此一航班聯營協議經呈報主管機關取得核可後，機票將透過各種訂票管道陸續開始販售。

新加坡航空

相關新聞

中油推動五輕廠販售 戴謙：成不成皆有期程與應對

2018-04-19 16:41

五輕廠輸出印尼未成 戴謙：改整廠販售

2018-04-19 15:30

視察中油高廠 陳菊：高雄金屬與石化產業必須升級

2018-04-19 14:42

鬼怒川泡湯 享「天皇」待遇

2018-04-19 14:36

彭總裁最關切的豪宅 勤美璞真跌出200萬俱樂部

2018-04-19 11:46

關子嶺溫泉等十處溫泉 獲得台灣十大好湯名泉

2018-04-19 11:25

建案愈積愈多 2018北台待售案數量創同季新高

2018-04-19 10:37

實價登錄揭露門牌恐違反個資？ 張金鶚：無涉屋主隱私

2018-04-19 10:11

實價登錄修法 李同榮：政府後知後覺半夢半醒

2018-04-19 10:00

漢翔航空未來發展 就靠3關鍵3重點

2018-04-19 09:56

霸氣性格最像老爸 宏泰林鴻南做事精明、數字概念強

2018-04-19 09:21

地王林堉璘最愛么子林鴻森 自立門戶創凱越建設

2018-04-19 09:20

宏泰集團接班布局底定 大房三子林鴻南接掌宏盛建設

2018-04-19 09:18

藝術治富／鑑選藝術金融標的 三招入門

2018-04-19 05:23

一分鐘行銷／情感行銷

2018-04-19 05:23

瞄準中國製造商機 工具機廠加碼大陸

2018-04-19 00:44

一項新藥 牽起特殊因緣

2018-04-19 00:39

全聯開藥局 結盟老藥商

2018-04-19 00:39

北極星加入全球抗癌聯盟

2018-04-19 00:39

策略行銷／邱瑞利 推動業務像跑馬拉松

2018-04-19 00:04

連鎖效應／放大格局 衝破中小企魔咒

2018-04-19 00:04

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

拼郵輪商機 關務署簡化國際郵輪商店銷售貨物通關作業

2018-04-18 21:14

全聯智慧門市進駐校園 新莊輔大店成產學合作首站

2018-04-18 20:25

實價登錄擬揭露門牌 房仲：個資安全應注意

2018-04-18 17:13

漢來美食 今年將展四家店

2018-04-18 15:02

裕日車INFINITI銷量 估年增2成

2018-04-18 14:21

最貴籃球場標售 信義計畫區D1每坪449.46萬標出

2018-04-18 14:05

為五一大遊行暖身 勞團到美國商會抗議

2018-04-18 12:25

都更條例＋危老條例＝非常健全的都更制度？

2018-04-16 09:01

91APP董座專訪／親自試一試...創業不二法門

2018-04-16 02:07

91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07

永豐餘 贊助大甲媽遶境

2018-04-16 00:19

策略經營／產品點子王蔡裕慶 電動大巴化身變形金剛

2018-04-16 00:18

點子農場／隨勢創新與突破逆境

2018-04-16 00:18

經濟書坊／把自己當成保險公司

2018-04-16 00:16

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

大逆轉！施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導

2018-04-18 18:41

立委爆料：公股銀行員為衝業績 私下代繳客戶牌照稅

2018-04-19 11:02

美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電

2018-04-19 00:45

彭總裁最關切的豪宅 勤美璞真跌出200萬俱樂部

2018-04-19 11:46

中興通訊遭美封殺...手機恐無作業系統可用

2018-04-19 00:47

我有大陸來源所得怎麼報稅？會計師教你

2018-04-18 21:13

黑道討債有2種 顧立雄：白的手法 就是用本票討債

2018-04-19 11:33

手機市場需求弱、挖礦需求不確定 台積電降今年目標

2018-04-19 15:49

實價登錄2.0修法 李同榮：政府後知後覺只醒一半

2018-04-19 10:18

建案愈積愈多 2018北台待售案數量創同季新高

2018-04-19 10:37

華碩共治 施崇棠暫緩交棒

2018-04-19 00:40

環球晶砸132億 南韓擴廠

2018-04-19 00:44

瞄準中國製造商機 工具機廠加碼大陸

2018-04-19 00:44

中美貿易戰 兩國通訊業成最大標靶

2018-04-19 00:47

宏泰集團接班布局底定 大房三子林鴻南接掌宏盛建設

2018-04-19 09:18

總統：鼓勵台商布局全球 絕不能錯過非洲

2018-04-18 20:50

矽晶圓缺貨潮…短期不會結束

2018-04-19 00:44

「最貴菜園」標脫 富邦賣自家人

2018-04-19 00:57

韓電視品牌65吋面板 傳考慮陸廠取代台廠

2018-04-19 13:24

公司法審查 30版本大亂鬥

2018-04-19 01:07

實價登錄揭露門牌恐違反個資？ 張金鶚：無涉屋主隱私

2018-04-19 10:11

美國制裁中興 學者：台廠無便宜可撿

2018-04-19 13:03

面板供過於求 專家：2至3年重組或關廠

2018-04-19 14:28

大立光轉投資星歐光學 大拓點

2018-04-19 01:03

旺宏控侵權 群聯：遺憾

2018-04-18 22:38

北極星加入全球抗癌聯盟

2018-04-19 00:39

大陸所得 須併課綜所稅

2018-04-19 01:05

全聯智慧門市進駐校園 新莊輔大店成產學合作首站

2018-04-18 20:25

金管會反對限縮本票強制執行 立委批護航地下錢莊

2018-04-19 10:45

基金利得計稅 境內外有別

2018-04-19 01:05

兩岸首例！信泰人壽每股234元參股永達理

2018-04-18 22:42

高價策略奏效 蘋果獨吞手機市場獲利八成以上

2018-04-19 00:30

本票強制執行 不宜限縮

2018-04-19 01:27

全聯開藥局 結盟老藥商

2018-04-19 00:39

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

地王林堉璘最愛么子林鴻森 自立門戶創凱越建設

2018-04-19 09:20

2020大計畫 開發金ROE要衝10%

2018-04-19 01:27

市場預測 最快6月升息

2018-04-19 00:49

王銘陽訂KPI 全員皮繃緊

2018-04-19 01:27

房屋稅5月1日開徵 繳納期限至5月31日

2018-04-19 06:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top