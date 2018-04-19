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新案增、舊案累積 Q1北台灣1,323個建案銷售

2018-04-19 10:45經濟日報 記者郭及天╱即時報導

據住展雜誌統計，北台灣今年第1季銷售中建案數量為1,323個，較去年第4季減少20個、季減約1.5％，這是房市反轉以來，單季建案數量首度出現二位數減少。但若與去年同期相比，則年增17個、年增幅約1.3％。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年第1季北台灣銷售中建案數量已經減少，代表建案完銷、或撤場的速度比增加供給速度還快，所以線上累積的建案才出現減少。

雖然建案數量呈現十位數下降，但若與前幾年第1季相比，目前銷售中建案數量仍處在歷史相對高點水位，賣壓還是相當沉重，建案銷售的競爭程度依然激烈。

2015年、2016年北台灣推案量銳減，但銷售中建案頻頻走高，主要是建案降價幅度不足，買氣疲弱，以致建案滯銷。

但2017年買氣已經明顯好轉，建案平均銷售率也止跌回升，但銷售中建案數量卻再創高的關鍵，是因為建商放手推案、推案量擴增所致，建商推案速度高過買氣復甦動能，「減量經營、穩健推案」仍有其必要性。否則，高估市場買氣而大規模推案，反而會增加賣壓與價格戰的可能。

在北台灣各縣市行政區中，銷售中建案數量前五大行政區依序為竹北（89個）、桃園（75個）、中壢（66個）、林口（48個）、新莊（44個）。

何世昌分析，從上述幾個銷售中建案數量較多的行政區來說，如竹北、桃園、中壢、林口、新莊、淡水與板橋，其多數供給量幾乎都來自於指標重劃區

換言之，房市修正至今三年多來，大多數重劃區賣壓並未消失，只有稍微減輕而已；原因是舊案賣完，但新案又不斷湧現，建案數量減少的速度就不如預期了。

建案重劃區

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