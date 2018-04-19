舊案沒賣完新案又推 北台建案比2014年多436個

2018-04-19 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook 市調統計，北台灣今年第1季銷售中建案共1,323個，雖較前一季小減20個，但與去年同季相比，年增17個，比2014年第1季更多出436個，賣壓仍相當沉重。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，買氣有回升，建案數仍居高不下，主要是重劃區舊案沒賣完，新案又湧現，雖有去化，但供給也多，建案數因此一直維持在歷史相對高點。

何世昌表示，2014年是房市反轉的關鍵年，當年第1季銷售中建案僅887個，隔年第1季大增219個，至1,106個。

2016年持續攀升至1,206個，2017年第1季建案數突破1,300個至1,306個，今年第1季建案數為1,323個，雖較去年第4季減少20個，為房市反轉以來，單季建案數量首度出現二位數減少，就年度同季比較，卻是連四年上升。

何世昌分析2015年、2016年北台灣新推案銳減，銷售中建案頻頻走高，主要是建案降價幅度不足，買氣疲弱，待售建案數量快速堆疊。2017年買氣已好轉，銷售中建案數量卻再創新高，主要是建商推案速度高過買氣復甦動能。

根據住展雜誌統計，北台灣行政區，目前以竹北建案89個最多，其次為桃園75個、中壢66個、林口48個、新莊44個。

以大台北來看，銷售中建案數量前五大行政區依序為林口48個、新莊44個、淡水42個、板橋38個與中和37個；數量最少的是南港三個，其次是中正區四個。