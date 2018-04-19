親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藝術治富／鑑選藝術金融標的 三招入門

2018-04-19 05:23經濟日報 劉宴伶

在上一篇專欄中，我們曾經指出，從現在到未來，藝術市場的交易本質，將愈趨展現金融特性的現象。也提到在傳統的藝術市場眾多交易部門裡頭，最有機會為藏家提供兌價保障的機構是拍賣公司與超級畫廊（mega galleries）。然畢竟銀行業仍是操持金融服務、提供匯兌融貸最古老最有威望的機構，相信在很快的未來，銀行業的藝術金融服務會愈趨成熟多元。

在最近幾次參與有意發展藝術金融服務的資本圈人士交流中，金融業朋友所提出的問題，大致上是接近的。茲歸納為：建構一套值得信賴的藝術金融服務，最需要去定型化的環節，應該是落在如何鑑選合適的操作標的。

藝術金融標的物的鑑選，應該分成兩個部分來探討：首先是藝術品的徵集（collection）與鑑定（authentication），這道程序是關於要選擇哪些藝術品來操作、以及如何為選上的藝術品進行鑑定、確立其真品原件之地位。第二部分則是如何將選定且鑑真完畢的藝術品鑑價（appraisal）。

標的物的鑑選，是資深藝術經紀商的強項，這是一個養成期漫長的真實專業，不容坊間江湖藝士胡亂自封，特別是這項專業中也包含了品行（integrity）這個指標。

為金融機構鑑選藝術品，除了貨真價實的眼光與能力之外，她／他更必須恪遵金融操守與專業倫理。否則將輕易觸犯到內線交易、監守自盜等根本大忌。例如將自己利益關係人的藏品大量上拍，這是拍賣界屢有所聞的陋習。

鑑選專業雖各憑本事，但在此我們還是可以整理出幾項評估作業要點。

首先，該類藝術品必須為質精量稀。最能展現這項指標威力的，絕對是宋瓷，例如汝窯。挾其古董等級的製產年份，國內外權威文獻普遍認定汝窯的生產年代介於北宋哲宗至徽宗時期（1086-1125年），汝窯的正品數量確定是無法增加了。收藏機構能努力的，僅剩爭取權威文獻的認列，增提傳世數量。

其次，該類藝術品的持有機構或個人，必須包含指標型博物館美術館、高知名度收藏機構或家族，持有愈廣泛愈分散愈好。我們仍舉汝窯為例，在蘇富比、學者卡拉爾（Regina Krahl，大英博物館東方瓷器專家、獨立學者、汝窯研究權威）、北京故宮、台北故宮的研究文獻裡，汝窯的收藏機構遍及中國、日本、台灣、瑞典、英國、美國等重要美術館。換句話說，當世界各大美術館都收藏了印象畫派、表現主義畫派、立體主義…，那麼這些畫派的作品地位，即具有高度的市場共識。

第三，該類藝術品在拍賣市場上的流通速率，必須適宜，太高太低、太快太慢，都是容易讓投資者蒙受損失的空頭跡象。

例如這幾年書畫市場的浮濫景況，明顯有倒貨跌價之虞，這就容易干擾投資者的思緒和判斷。在徵集藝術金融的操作標的時，這類商品就應該多加考量。

最後，再補充一點，藝術金融的操作標的，一定必須納入資產配置的概念，東方瓷器、文藝復興、荷蘭畫派、現代主義…一定都各有其擁戴者，因此標的的徵集方向，必須調配全球客戶的觀點與偏好，如此才能盡到風險控管的職責。當不同子集合的行情輪轉時，這檔藝術金融基金才會有稱職的績效表現。

（作者是《ART N FORTUNE》創辦人暨執行長）

美術館台北故宮博物館

相關新聞

一分鐘行銷／情感行銷

2018-04-19 05:23

瞄準中國製造商機 工具機廠加碼大陸

2018-04-19 00:44

一項新藥 牽起特殊因緣

2018-04-19 00:39

全聯開藥局 結盟老藥商

2018-04-19 00:39

北極星加入全球抗癌聯盟

2018-04-19 00:39

策略行銷／邱瑞利 推動業務像跑馬拉松

2018-04-19 00:04

連鎖效應／放大格局 衝破中小企魔咒

2018-04-19 00:04

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

拼郵輪商機 關務署簡化國際郵輪商店銷售貨物通關作業

2018-04-18 21:14

全聯智慧門市進駐校園 新莊輔大店成產學合作首站

2018-04-18 20:25

實價登錄擬揭露門牌 房仲：個資安全應注意

2018-04-18 17:13

漢來美食 今年將展四家店

2018-04-18 15:02

裕日車INFINITI銷量 估年增2成

2018-04-18 14:21

最貴籃球場標售 信義計畫區D1每坪449.46萬標出

2018-04-18 14:05

為五一大遊行暖身 勞團到美國商會抗議

2018-04-18 12:25

出國旅遊每五位台灣旅客 就有一位偏好特色住宿

2018-04-18 11:25

最貴菜園土地標售 富邦自家人加價5000萬得標

2018-04-18 11:23

內政部推實價登錄制度2.0 未來不動產交易將改逐戶登錄

2018-04-18 11:05

夜市變身熱門商圈 通化商圈登店面投報王

2018-04-18 11:00

人潮多 台北三大捷運商圈店面投報率超過2%

2018-04-18 10:58

建物使用執照為何老被「卡關」？ 建管人員細說分明

2018-04-18 09:26

都更條例＋危老條例＝非常健全的都更制度？

2018-04-16 09:01

91APP董座專訪／親自試一試...創業不二法門

2018-04-16 02:07

91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07

永豐餘 贊助大甲媽遶境

2018-04-16 00:19

策略經營／產品點子王蔡裕慶 電動大巴化身變形金剛

2018-04-16 00:18

點子農場／隨勢創新與突破逆境

2018-04-16 00:18

經濟書坊／把自己當成保險公司

2018-04-16 00:16

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

大逆轉！施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導

2018-04-18 18:41

人事紛爭萌生退意？ 施崇棠傳6月退休 華碩：無法評論

2018-04-18 09:14

美國封殺中興通訊 高通憂聯發科樂

2018-04-18 12:09

內政部推實價登錄制度2.0 未來不動產交易將改逐戶登錄

2018-04-18 11:05

曾繁城：台灣鬥得太厲害了 不如聽聽電影音樂

2018-04-18 14:22

最貴菜園土地標售 富邦自家人加價5000萬得標

2018-04-18 11:23

宏碁擠進亞馬遜5大暢銷筆電 這款唯一售價破千美元

2018-04-18 12:11

夜市變身熱門商圈 通化商圈登店面投報王

2018-04-18 11:00

太陽能三合一案 公平會過關

2018-04-18 14:28

「最貴籃球場」爭議 實價登錄不實未來罰則提高5倍

2018-04-18 13:23

全聯開進大學 輔大未來店有藥局、機器人、智能裝置

2018-04-18 16:08

IMF為何預測台灣今年GDP僅1.9%？

2018-04-18 12:29

最貴籃球場標售 信義計畫區D1每坪449.46萬標出

2018-04-18 14:05

報稅備戰！ 今年MAC報稅大精進 稅額試算更精準

2018-04-18 10:50

五一大遊行將登場 勞團喊企業三年連續加薪10%

2018-04-18 12:32

最貴菜園標售 富邦出手價格腰斬

2018-04-18 12:21

我有大陸來源所得怎麼報稅？會計師教你

2018-04-18 21:13

群聯防洩密 上班時間管制手機相機

2018-04-18 12:14

漢來美食 今年將展四家店

2018-04-18 15:02

美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電

2018-04-19 00:45

建物使用執照為何老被「卡關」？ 建管人員細說分明

2018-04-18 09:26

許勝雄：非核家園成本 政府應說清楚

2018-04-18 13:41

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

全聯智慧門市進駐校園 新莊輔大店成產學合作首站

2018-04-18 20:25

IMF估台灣GDP只1.9% 國發會：國內外機構看好台灣

2018-04-18 14:21

交易實價登錄2.0 改為買賣雙方移轉登記時併同申報

2018-04-18 11:41

黃國昌質疑核二跳機說不清 台電同意辦公開說明會

2018-04-18 12:06

實價登錄擬揭露門牌 房仲：個資安全應注意

2018-04-18 17:13

開發金：目標2020年底前百分百合併中壽

2018-04-18 15:09

立委質疑綠能發電占比兩成未入法 經部：發電量執行難

2018-04-18 16:44

人潮多 台北三大捷運商圈店面投報率超過2%

2018-04-18 10:58

標售價格腰斬？富邦：土地小無法獨立開發 價格低合理

2018-04-18 21:37

施崇棠退休？華碩：人事異動以公告為準

2018-04-18 14:21

旺宏控侵權 群聯：遺憾

2018-04-18 22:38

福衛七號下半年升空 天氣預測準確度提高一成

2018-04-18 15:02

台積心築藝術季起跑 《阿瑪迪斯》交響音樂會打頭陣

2018-04-18 18:51

總統：鼓勵台商布局全球 絕不能錯過非洲

2018-04-18 20:50

高科技人才西進？ 陳良基：台商在中國建立製造鏈

2018-04-18 10:56

斥資4億歐元！Volkswagen將優化狼堡能源設備

2018-04-18 20:27

新台幣開盤 貶值1.8分

2018-04-18 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top