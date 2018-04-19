藝術治富／鑑選藝術金融標的 三招入門

2018-04-19 05:23 經濟日報 劉宴伶



在上一篇專欄中，我們曾經指出，從現在到未來，藝術市場的交易本質，將愈趨展現金融特性的現象。也提到在傳統的藝術市場眾多交易部門裡頭，最有機會為藏家提供兌價保障的機構是拍賣公司與超級畫廊（mega galleries）。然畢竟銀行業仍是操持金融服務、提供匯兌融貸最古老最有威望的機構，相信在很快的未來，銀行業的藝術金融服務會愈趨成熟多元。

在最近幾次參與有意發展藝術金融服務的資本圈人士交流中，金融業朋友所提出的問題，大致上是接近的。茲歸納為：建構一套值得信賴的藝術金融服務，最需要去定型化的環節，應該是落在如何鑑選合適的操作標的。

藝術金融標的物的鑑選，應該分成兩個部分來探討：首先是藝術品的徵集（collection）與鑑定（authentication），這道程序是關於要選擇哪些藝術品來操作、以及如何為選上的藝術品進行鑑定、確立其真品原件之地位。第二部分則是如何將選定且鑑真完畢的藝術品鑑價（appraisal）。

標的物的鑑選，是資深藝術經紀商的強項，這是一個養成期漫長的真實專業，不容坊間江湖藝士胡亂自封，特別是這項專業中也包含了品行（integrity）這個指標。

為金融機構鑑選藝術品，除了貨真價實的眼光與能力之外，她／他更必須恪遵金融操守與專業倫理。否則將輕易觸犯到內線交易、監守自盜等根本大忌。例如將自己利益關係人的藏品大量上拍，這是拍賣界屢有所聞的陋習。

鑑選專業雖各憑本事，但在此我們還是可以整理出幾項評估作業要點。

首先，該類藝術品必須為質精量稀。最能展現這項指標威力的，絕對是宋瓷，例如汝窯。挾其古董等級的製產年份，國內外權威文獻普遍認定汝窯的生產年代介於北宋哲宗至徽宗時期（1086-1125年），汝窯的正品數量確定是無法增加了。收藏機構能努力的，僅剩爭取權威文獻的認列，增提傳世數量。

其次，該類藝術品的持有機構或個人，必須包含指標型博物館美術館、高知名度收藏機構或家族，持有愈廣泛愈分散愈好。我們仍舉汝窯為例，在蘇富比、學者卡拉爾（Regina Krahl，大英博物館東方瓷器專家、獨立學者、汝窯研究權威）、北京故宮、台北故宮的研究文獻裡，汝窯的收藏機構遍及中國、日本、台灣、瑞典、英國、美國等重要美術館。換句話說，當世界各大美術館都收藏了印象畫派、表現主義畫派、立體主義…，那麼這些畫派的作品地位，即具有高度的市場共識。

第三，該類藝術品在拍賣市場上的流通速率，必須適宜，太高太低、太快太慢，都是容易讓投資者蒙受損失的空頭跡象。

例如這幾年書畫市場的浮濫景況，明顯有倒貨跌價之虞，這就容易干擾投資者的思緒和判斷。在徵集藝術金融的操作標的時，這類商品就應該多加考量。

最後，再補充一點，藝術金融的操作標的，一定必須納入資產配置的概念，東方瓷器、文藝復興、荷蘭畫派、現代主義…一定都各有其擁戴者，因此標的的徵集方向，必須調配全球客戶的觀點與偏好，如此才能盡到風險控管的職責。當不同子集合的行情輪轉時，這檔藝術金融基金才會有稱職的績效表現。

（作者是《ART N FORTUNE》創辦人暨執行長）