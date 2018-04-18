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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

TBC與民視授權爭議 雙方連5天開會協商

2018-04-18 17:55中央社 台北18日電

台灣寬頻與民視合約談不攏，NCC出面調處，雙方同意臨時授權延到4月底，並從16日開始連開5天協商會議，但目前為止仍未有共識。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%，這些業者與民視公司就民視新聞台授權上架問題談不攏，NCC之前經過多次調處，雙方同意延長臨時授權至4月30日，期間不得有任意斷訊、下架或其他損害消費者權益的情形發生。

TBC台灣寬頻今天向中央社記者說，在NCC協助下，雙方從16日開始，連續五天每天開會協商討論，但到今天為止，雙方仍舊堅持己見，依舊沒有共識，以往民視商業授權是民視不需支付上架費，相對TBC也不用支付權利金，但對方今年卻要求不但要「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道包裹上架，還要收每戶收看頻道的有線電視新台幣2元費用，等於要原本僅上架民視新聞台的TBC，多上另外兩頻道。

TBC台灣寬頻指出，當然不希望斷訊，會持續跟民視協商，也盼NCC能夠提供協助，讓事情盡快落幕，本週是雙方自行協商，目前也已經收到NCC告知，預計23日會由NCC出面進行調處。

NCC副主委翁柏宗則指出，NCC會秉持維護收視戶權益、市場競爭及公共利益前提下，進行調處，同時也要求雙方提供之前授權合約等相關資料，當作調處參考。

另外，NCC今天也召開第797次委員會議，會後記者會宣布通過南桃園、北視、信和、群健、吉元等五家有線電視頻道變更案，異動後，五家業者14台為TBC樂活台。

NCC

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