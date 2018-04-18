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賓士佔好市多身障車位 駕駛竟稱「孕婦不能久站」

櫃買生技企業雲集 占資本市場逾8成

2018-04-18 16:45中央社 台北18日電

櫃買中心總經理蘇郁卿表示，今年截至第一季止，上櫃生技醫療公司已達82家，加上興櫃及創櫃板生技類分別有58家及21家，合計161家，占國內資本市場生技醫療公司193家的8成以上，具群聚效應優勢。

蘇郁卿表示，今年截至17日申請上櫃及登錄興櫃家數分別為4家及7家，其中4家申請上櫃公司中有2家是生技公司，2家是農企公司，今年30家上櫃、50家興櫃目標不變。

櫃買中心今天舉行4月份例行記者會，根據櫃買中心統計，今年以來新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別11家及9家，上櫃掛牌及興櫃登錄家數分別為755家及257家。

蘇郁卿表示，今年以30家企業申請上櫃為年度目標，50家登錄興櫃為目標，目前已送件申請上櫃有4家，其中2家是生技公司，2家農企，預計送件高峰會在5到6月，會持續努力朝目標邁進。

統計截至今年3月底止，外資持有上櫃股票市值占全市場市值比例為22.78%，與2月底的22.58%相較，增加0.2%，截至17日止，外資持有上櫃股票市值占全市場市值比例為22.73%，外資買賣上櫃股票占全市場的比例為10.25%。

106年度上櫃公司整體表現亮眼，營收年增幅度約6.67%，稅前淨利增加10.83%；其中有34家公司賺超過一個股本，創下上櫃公司新紀錄。

蘇郁卿表示，為協助成長型且已具一定營收規模的企業進入資本市場，已增訂多元上櫃條件，讓營運績效已顯現且具成長性、惟尚未能獲利的優質企業進入資本市場。

近來頗受關注的生技醫療產業，指數節節高升，截至4月17日指數收在151.46點，自今年年初以來漲幅達14.05%，高於櫃買大盤指數的2.98%，若由今年農曆節開紅盤起算，漲幅更高達17.11%，近日亦持續維持高檔穩定上漲走勢。

蘇郁卿指出，為協助生技產業發展，陸續推出相關措施，截至今年第一季底，上櫃生技醫療公司的家數已達82家，總市值約新台幣5697億元，占整體上櫃市值約16%。櫃買生技營業領域含括製藥、醫材、食品生技及再生醫療等多個面向，並橫跨各分類的上、中、下游，另外在興櫃及創櫃板的生技類亦分別有58家及21家，合計161家，占國內資本市場生技醫療類公司193家的8成以上，具群聚效應優勢。

生技產業櫃買中心

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