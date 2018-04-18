貿協在印度宣傳台形象展 促台印產業加速合作

2018-04-18 08:44 中央社 新德里17日專電



為宣傳5月在印度新德里舉辦的台灣形象展，外貿協會今天在新德里召開記者會，與會的台、印貴賓都期待，台灣形象展能為印度與台灣帶來更多合作與雙贏。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳宣布，外貿協會將於5月17到19日在新德里舉辦台灣形象展，這也是台灣形象展首次到印度展覽。

外貿協會秘書長葉明水表示，台灣形象展根據印度工業與市場需要，共分智慧城市、電動汽車、綠色環境保護、醫療照護、文化與旅遊及生活方式等6大主題。

此外，葉明水指出，在台灣形象展中將設立8個展館，包含不同產業領域，如綠色產品、智慧城市、電動車聯盟、醫療照護、旅遊、食品加工、紡織、汽車零組件，由貿協精選130家台灣優良企業在形象展中展示台灣優質產品和服務。

葉明水說，外貿協還在展中舉辦台灣智慧工業趨勢、台灣智慧醫療創新及印度與台灣電動汽車等3個論壇，及一對一貿易洽談會和文化表演活動，讓印度和台灣企業可藉此展覽找到合作機會，也讓印度參觀者了解台灣的文化與旅遊。

他強調，台灣形象展展出的各項產品或解決方案，正好符合印度總理莫迪提出的「數位印度」、「智慧城市」、2030年全面電動車化等多項政策，希望以台灣的創新與技術能力，加速印度相關政策與計畫的推行，也為台灣企業找到市場，創造雙贏。

在稍後的印度媒體聯訪記者會上，黃志芳表示，雖然台灣企業過去因一些因素未太過關注印度市場，但現在情勢已改變，台灣企業紛紛考慮或已到印度投資、布局，加上政府正推動新南向政策，相信未來有更多的台灣企業來到印度。

黃志芳指出，貿協扮演的正是促進台灣與印度產業合作的雙向平台，將透過台灣形象展和各種方式，加快台印產業合作的速度。

面對印度媒體最關切的台灣到印度投資等情形，黃志芳說，台灣已有聯發科、鴻海集團及台達電等多家企業在印度設廠、投資和參與印度智慧城市等諸多計畫，雖然台灣企業在投資印度上落後日本、韓國廠商，但只要現在開始行動，永遠不會嫌太晚，這也是貿協為何在印度舉辦台灣形象展，且將增設新德里辦事處的原因。

包括印度工商聯合會（FICCI）電子與白色家電製造委員會主席米塔（Som Mittal）、全印度資訊科技協會聯合會（FAIIA）會長古亞（Champakraj Gurjar）和印度通訊暨製造協會（CMAI）總裁戈雅（N.K. Goyal）等來賓，都期待台灣形象展能為印度帶來更多傑出創意和解決方案，也創造更多台印產業合作商機。