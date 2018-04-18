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西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

上班卒子／放下手機

2018-04-18 04:11經濟日報 周怡秀

一次同事聚餐，約莫10個人一起吃飯，餐桌上有同事、老闆一同列席，輕鬆聊天交換意見想法，這時坐老闆附近的同事不自覺一直看手機、回應訊息，感覺對於餐桌上的議題沒有太多參與，像是活在自己的世界中。我被此場景深深的震撼，彷彿映射出自己平常的樣子，習慣在開會時瞄手機，與別人討論時仍不自主的低頭看看新訊息，給人不尊重對方的感覺。

【心得分享】

位居高位的人，一定比我們忙上好多倍，老闆、客戶們在與我們交談時，都可以專注、專心開會，身為職員更應暫時拋開手機全神貫注，顯出自己的專業與尊重對方，這是一個需要被重視與練習的職場習慣。

（作者服務於外商公司，本專欄每周三刊登）

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