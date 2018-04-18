長照點線面／失智照護 善用智慧科技

2018-04-18 02:51 經濟日報 ▉劉庭軒



從衛福部的委託研究推估得知目前台灣失智人口已逾26萬人；而依據國發會的人口推計數據，民國125年台灣失智人口將高達55萬人，為現在失智人口雙倍以上。快速增加的失智人口，對家庭社會產生重大衝擊，也造成社會沈重負擔。

失智症是一種漸進式功能退化症狀。這表示病患可能出現明顯的記憶力衰退、智力喪失、思考障礙、社交及情緒功能障礙以及出現異常行為等症狀。

而且失智症的記憶喪失是持續性、漸進性，這個病症會影響到他們工作上的能力或是家庭方面的功能。

許多失智症長輩均有遊走的現象，且病症常伴隨睡眠障礙，該睡時不睡。在有限人力的狀況下，不可能隨時緊盯長輩，因此必須從最根本的安全管理基礎上著手，建立完整的科技防走失電子圍籬，在必要的區域建立電子圍籬，提供失智長輩在尊嚴、安全的前提下享受自由。

對於輕度的失智長輩，希望保有讓長輩自由的生活，導入定位智能手環可以讓一定程度失智者維持自身的外出能力，若發生長輩迷路或者是久而未歸的情況，能很快的尋回長輩。

透過智慧科技工具，降低照顧失智長輩的大量人力負荷，又提高全面性的照顧服務，真正落實有效運用人力，善用智慧科技的目標。

照護人員很難從表面判斷長輩的健康狀況，失智長輩因為記憶障礙導致在照護工作上最基本的生命徵象蒐集不易，容易忽略長輩的異常狀況導致憾事發生，建立智慧科技照護基礎建設，完成普及性失智症生命徵象照護，有效的維持失智長輩整體關懷與照護的最基礎工作。

智慧科技生理量測、必要出入口的電子圍籬、定位智能手環，將所有數據回傳至資料中心，建立可視化儀表板，讓照護人員透過資訊可視化有效協助失智長輩控制危險因子，做到預警與定期產出分析報表。

目前失智症無法採用藥物方式進行治療改善，為了讓長輩得到最好的照護，因應日後持續進步的智慧科技創新服務，最基礎的建設反而是最紮實的應用，建立一個足以管理所有服務人員 、長輩的智慧化管理系統，把最根本的基礎打穩之後，才能在未來的多元應用發展中隨時配合調整。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）