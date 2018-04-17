全國電Digital City屏東店5月新開 總座督軍

2018-04-17 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電子（6281）新通路品牌Digital City將在規劃5月4日將在屏東店展開全省第三家門市，強化資通訊產品銷售力道，今年預估增加二至五家，Digital City營收佔比挑戰5%至10%，比去年將倍增以上。總經理林政勳將親自督軍開幕式。

去年全國電子營收163.73億元，年減2.6%，今年目標恢復正成長，加快Digital City展店成為挹注業績向上重要動力。全國電子今（17）日表示，看好屏東店的展店風格有別於高雄、台中店，具有相輔相成的效益，對增進來客率、營收均有助益。

第1季全國電子營收41.7億元，年增10.9%。日前剛結束春季3C破盤的促銷戰，各名牌尺寸破盤電視降幅從數千元到1萬多元、dyson無線吸塵器現省近萬元、名牌電競筆電降價逾5,000元，夏季相關家電營收成長逾一成，助益第2季業者可期。

全國電子自去年由第二代的林政勳接棒之後，調整並提升資訊比重的占比，營運重心從過去以家電產品的銷售為祥，對低毛利的資通訊產品著力相對較少，為了搶攻年輕族群，增加客群以及擴大業績來源，Digital City副品牌應運而生，鎖定200以上的既有據點進行改裝，或者尋找適合路段新設門市。

第一家Digital City位在高雄民族路，第二家坐落台中公益店，均成功帶動資通訊產品銷售大幅成長，也增加家電商品的業績成長，至2022年前，Digital City目標總店數將可達20家。