銘旺實品牌增產生活機能衣 拚明年轉盈

2018-04-17 20:48 中央社 台北17日電



成衣大廠銘旺實今天舉行2018春夏新品發表。董事長陳盈璇表示，銘旺實旗下品牌哈克士(HAKERS)去年秋冬增產生活機能衣，帶動下半年營收增長，今年虧損將減少，拚明年轉盈。

代工及自有品牌成衣廠銘旺實過去以成衣代工為主，自有品牌哈克士主要走戶外(OUTDOORS)路線，但自去年秋冬新款成衣起，哈克士增產生活機能衣(LIFESTYLE)，擴大自有品牌的產品線。

陳盈璇指出，哈克士去年秋冬轉型增產生活機能衣之後，營收年增30%，今年春夏再度推出生活機能衣新品，受到客戶不錯的迴響，銘旺實也決定在既有的實體店面之外進軍電商通路，增加營收及獲利，預計今年自有品牌的虧損會減少，預計明年轉盈。

銘旺實財務長陳靜怡表示，哈克士品牌主要在台灣經營，未來要加入電商銷售通路主要是國內既有的電商品牌為主，另外增設自有品牌的購物網站。

為品牌客戶代工部分，陳盈璇表示，前兩年品牌成衣歷經庫存超大壓力，好不容易庫存在去年底、今年初消化完畢，今年第1季訂單轉為正成長，但態樣已變成少量多樣，對成衣代工廠來說，挑戰更大，必須保有更強的競爭力才能應付客戶即時、交期短的訂單。

陳靜怡表示，旗下位於緬甸的工廠受政府調高基本工資規定，從今年4月起日薪由緬幣3600元調高到4800元，整體工資成本上漲3成之多，由於緬甸廠月產能約30萬件成衣，占銘旺實產能比重達4成，但下游轉嫁客戶不易，將形成營運挑戰。