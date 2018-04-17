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全國第一家喜憨兒數位觀光庇護工場 台南開幕

2018-04-17 17:44經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

為身心障礙者打造完善的無障礙工作場域，創造更多就業機會，今（17）日下午全國第一家喜憨兒數位觀光庇護工場在台南南區隆重開幕，台南市長李孟諺應邀出席活動時表示，這是在台南成立的第五家喜憨兒庇護工場，同時也是一家通過ISO 22000和HACCP雙認證的觀光工場，將提供身心障礙朋友12個工作機會，讓身障朋友也能為社會貢獻一份心力，希望大家能踴躍支持。

李市長表示，喜憨兒基金會以企業經營的模式，提供弱勢者就業機會，現今更突破過去侷限於餐飲烘焙的工作場域，導入數位科技，來提高憨兒們的生產力與競爭力，往鮮凍食品及觀光產業發展，希望未來能有更多跨域創新的元素加入，為身障者開拓更豐富、多元的就業新領域。隨後，市長與來訪貴賓一同參觀鲜凍食品工場、數位故事館及數位餐廳，並在DIY教室化身餐廳主廚，親自體驗將岩燒鹹豬肉搭配各式生菜，製作出健康美味的豬肉凱薩沙拉。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，喜憨兒基金會成立至今23年，創設多間庇護工場來培訓憨兒們的工作技能及自我提升，並創造工作機會，讓憨兒們能自食其力；位於南區喜憨兒數位觀光工場，餐廳一樓是憨兒製作鮮凍美食的場域，同時利用光電掃描與ichef系統，可精確快速的為消費者結帳，提供最佳的服務；而二樓的數位故事館，是以喜憨兒的經歷為主軸，利用各項數位科技技術及2套HTC VIVE虛擬實境裝置，讓民眾透過VR虛擬實境體驗，探索超乎想像的感官享受，是一座充滿生活趣味與教育意義的觀光工場。

勞工局局長王鑫基表示，觀光庇護工廠將提供12個庇護性工作機會，歡迎對食品業有興趣的身障朋友洽詢，開展豐盛的職涯人生。喜憨兒台南庇護工場所生產的鮮凍食品，命名為『愛點心 I TOUCH-Ｕ簡單廚房』，商品包括醬烤雞腿、義式香烤豬肋排、岩燒客家豬肉等，可購買後自行烹煮，也能直接在餐廳享用。團體預約參觀導覽 + DIY岩燒客家豬咬包或香榭菠蘿雞腿堡，每人只要150元，歡迎學校戶外教學或親子旅遊洽詢預約，

喜憨兒觀光庇護工場

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