盛弘三箭齊發 今年營收再戰歷史新高

2018-04-17 17:42 中央社 台北17日電



盛弘醫藥董事長楊弘仁表示，除既有醫藥流通及醫療專科本業穩定成長外，新事業群三箭齊發，今年營收可望持續挑戰歷史新高，整體營運看旺。

盛弘2017年全年合併營收為新台幣26.17億元，年增率12.3%，創下歷史新高，楊弘仁表示，今年受惠旗下各事業部門與子公司業績的穩定挹注，加上近年來新布局的「精準醫學健診」、「醫療平台」及「醫管輸出」三大新業務下半年可望明顯增長，搭配集團效益陸續展現，挹注全年營收及獲利表現雙雙成長。

盛弘2017年合併稅後盈餘1.24億元，年增率0.81%，每股稅後盈餘(EPS)1.60元。營業利益率連續4年維持在6.7%左右 。

楊弘仁表示，去年於桃園成立的大型精準醫學健診中心，現已完成引進基因定序世界第一品牌Illumina技術與設備，並進行安裝測試等前置作業，預計於今年7月份正式啟用營運。

楊弘仁指出，利用次世代基因定序(NGS)檢測將健診切入點往前拉至未病階段，藉由建立大型基因庫和大資料分析，得以瞭解個人基因特性與疾病風險，提供直接有效的預防及治療方法，進而管理健康。

在「醫療平台」的布局上，亦完成2項創舉：首先是仿效美國共享經濟概念，創立ALTC（Air Long-TermCare）平台，提供「Plug-and-Play」的媒合平台 ，讓供需兩端能快速對接，目標成為長照界的Airbnb。ALTC於去年9月正式上架，已有全國百餘家的長照機構上線。今年初更跳脫框架推出「免費入住」專案，將長期照護帶入免費體驗的時代。

此外，由旗下盛雲公司建立的醫療雲端採購平台，將台灣三家主要EMR公司的系統串聯整合，啟動「EMR +EC（電子病歷＋電子商務）」計畫，目標讓台灣9000家的醫療診所上線使用，透過系統為醫生分析醫藥耗用及庫存管理，彈性供應 診所所需的藥品、相關衛耗材以及設備租賃。