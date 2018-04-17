新莊副都心重劃區領跌效應擴大 三年內新屋年跌幅近15%

2018-04-17 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



同樣都是重劃區，新舊成屋命運差好多！全國不動產觀察實價登錄資料，發現北台灣五大重劃區新舊成屋漲跌幅走向大不同，新成屋近一年來價格仍然下跌，尤其新莊副都心（含頭前重劃區）下修幅度最大，連帶拖累中古行情，不僅三年以上中古屋近一年跌幅達9.7%，每坪成交價為37.3萬元，三年以內新屋跌幅更達14.4%，平均每坪成交行情為43.8萬元。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，重劃區內若有許多破盤價建案刺激， 中古屋屋主心態也比較容易鬆動，像新莊副都心（含頭前重劃區）新舊屋雙雙下跌逾一成。

而淡海新市鎮部分，則是呈現新屋續跌、中古維穩；全國不動產淡水新市鎮加盟店店長練明進指出，景觀、面向、區位、產品規劃影響甚多，在輕軌、區公所生活圈機能加持下，甚至出現近10年屋比新成屋貴的奇特現象。

至於青埔特區，2016年起新成屋交易緩回升全拜降價建案所賜，從2、3字頭跌至1字頭，讓利風造成2017年續跌，不過中古屋由於區位較佳，保值性好，房價平穩。

然而開發接近飽和、人口進駐的三峽北大特區以及林口新市鎮房價皆呈現持平，北大特區中古屋甚至微漲8.5%。

全國不動產林口文化二路加盟店店長黃世榮指出，去年第四季以來看屋人潮大幅回溫，加上機捷通車滿一年、區內三大商場相繼開幕，吸引台北客，目前A9站周邊新屋站穩4字頭，仁愛路以北則因房價親民受到首購青睞。