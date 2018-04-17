Uber：回歸台灣以來 駕駛有更高經濟效益

2018-04-17 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



Uber今（17）日發出聲明指出，回歸台灣後不斷優化程式技術，有效媒合乘客與代雇駕駛，現在與Uber合作的租賃業者已經超過200家，欣慰和租賃業者合作獲得越來越多正面支持。

Uber去年4月回歸台灣，由於乘車價格計算機制已不若過去透明，加上司機加入車行後，由車行進行管理，必須再繳一筆管理費給車行，使得司機營運成本大增，而最近也傳出Uber部分時段單趟車資只有計程車的一半，恐引發司機逃亡潮。

Uber對此發出澄清說明指出，Uber自去年4月中回歸之後，新營運模式與租賃車業者合作，由租賃業者依照車型、車況、需求、時間等綜合性因素制定價格，Uber協助計算並提供即時報價給乘客，由租賃業者給付車資給駕駛，重啓將近1年，與Uber合作的租賃業者已經超過200家，陸續還是有很多業者來和我Uber接觸洽談合作。

Uber表示，目前民眾叫車的候車時間平均約為5分鐘左右，在台北市區甚至更快，Uber 為科技資訊平台，持續不斷優化科技，有效媒合有叫車需求的乘客與租賃車行的代僱駕駛，一小時在市區約可以接兩趟行程，讓代僱駕駛在開車時有更高的經濟效益。

確實，在Uber符合法令回歸台灣後，Uber 司機必須加入車行，由一般車行進行管理，司機透露，加入車行後，必須繳一筆費用給車行，今年5月才會知道稅務成本會不會與過去不同，但一般來說，只要跑得勤，又是在上下班時間跑車，其實一個月下來收入都不會低，全職的Uber駕駛只要跑得勤，甚至可以一個月跑車收入可以來到6位數。

有些Uber司機則喜歡選擇晚上人少的時候開車，司機表示，根據他們觀察，晚上開車收入確實會比白天跑車的人少一些，許多乘客都是加班或者是小夜班下班者，一趟跑得距離都相對較遠，加上晚上路上車少、人少，發生事故的機率也相對較低，就看每個司機喜歡什麼時候跑車，只能說Uber開車的時間非常彈性。