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對極限鄉鎮不以為意！ 我76歲 住在淨土獅潭長壽鄉

新屋去年跌14%！新莊副都心淪最大重災區

2018-04-17 10:02經濟日報 記者游智文╱即時報導

房仲統計北台五大重劃區新屋、舊屋價格變化，新莊副都心新屋跌勢仍未煞住，去年下跌14%，連帶拖累中古屋行情，均價一坪下跌4萬元，跌幅也達一成。

林口、三峽北大、淡海新市鎮以及青埔特區房市明顯回穩，新成屋跌幅在1%內、中古屋價格也回穩，三峽北大中古屋單價回升到26.9萬元，年漲幅達8.5%。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，2016年是房市買氣最冷的一年，全年交易僅24.5萬棟，北台五大重劃區因為新建案供給多、投資客拋售，賣壓沉重，建案、投資客紛紛開出破盤價，房價快速走跌。

進入2017年，隨買賣移轉棟數逐月回升，建商、投資客恐慌程度明顯降低，破盤建案不再此起彼落，網路急售物件也大幅減少，價格因此多從急跌轉為緩跌，甚至止跌回漲。

新莊副都心情況較特殊，當地房價因在2010年到2013年漲勢太快，從3、4字頭飆到6、7字頭，2013年即提早回跌下修，2016年當其他重劃區房價重跌時，新莊副都心房價相對有撐。

不過2017年第2季，皇翔御花園下殺到一坪39萬元後，在新莊副都心投下震撼彈，並迅速引發鎖效應，實價顯示，新莊副都心2016年三年內新屋均價51.2萬元，2017年下滑至43.8萬元，重跌14.4%。

張瀞勻表示，新屋重跌，中古屋主心態也鬆動，副都心房價從2016年一坪41.3萬元，下跌至37.3萬元，跌幅逾8%。

其他重劃區，全國不動產淡水新市鎮加盟店店長練明進指出，淡海新市鎮新屋去年微跌1%、中古屋已持平，淡海新市鎮的住宅房價，景觀、面向、區位、產品規劃影響甚大，同樣在淡海，機能好的區段，10年屋甚至比新成屋貴。

青埔建案在重跌二、三成後，2017年跌勢趨緩，小跌1.4%，中古屋房價止跌回升，小漲3.4%。

三峽北大以及林口新市鎮，由於人口持續進駐，生活機能大幅提升，去年新屋房價持平，北大特區中古屋甚至上漲8.5%。

全國不動產林口文化二路加盟店店長黃世榮指出，去年第四季以來看屋人潮大幅回溫，加上機捷通車、區內三大商場相繼開幕，吸引台北客，目前A9站周邊新屋站穩4字頭，仁愛路以北房價親民受到首購青睞。

新莊副都心 記者游智文／攝影
新莊副都心 記者游智文／攝影
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資料來源：實價資料、全國不動產
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資料來源：實價資料、全國不動產
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